Kezdődik a Rimaszombati Zenei Tavasz!

Április 28-án, kedden 18:00 órakor az AD LIBITUM kvintett fellépése nyitja meg a Rimaszombati Zenei Tavaszt.

A műsorban T. Albinoni, J. S. Mayer, F. Chopin, Kodály Z., Bartók B., J. Nomülner, C. Debussy, Bernáth L. és M. Redman művei csendülnek fel.

Az Ad Libitum együttes tagjai – Wágner Adrienn (szoprán), Tallián András (hegedű), Kazán Péter (klarinét), Rádli Ramóna (gordonka) és Gincsai Eszter Beáta (zongora) – neves budapesti zenekarokban játszó művészek.

Repertoárjuk a barokktól a kortárs zenéig terjed, kiemelt figyelmet fordítva a szlovák művek előadására. Ezt bizonyította a Magyar Rádióban 2025. szeptember 23-án adott koncertjük is, ahol a műsor nagy részét szlovák szerzők művei alkották.

A koncert a Kisebbségi Kulturális Alap anyagi támogatásával valósul meg.

Forrás: vmk

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

