A többség elutasítja a 13. nyugdíj csökkentését

SZE
Fotó: nyugdíj.sk

A lakosság közel hatvan százaléka nem támogatná a 13. nyugdíj csökkentését az államháztartás konszolidációja érdekében – derül ki abból a reprezentatív közvélemény-kutatásból, amelyet az AKO ügynökség készített a TASR megbízásából.

A december 9. és 16. között, ezer fős mintán végzett felmérés szerint a megkérdezettek 59,7 százaléka nem értene egyet azzal, ha az állam a költségvetési egyensúly javítása érdekében mérsékelné a 13. nyugdíjat. A lépéssel 36,2 százalékuk értene egyet.

A válaszadók arra a kérdésre reagáltak, hogy támogatnák-e vagy elutasítanák-e a 13. nyugdíj csökkentését, amennyiben erre az államháztartás konszolidációja miatt lenne szükség.

A csökkentést határozottan 24,4 százalék támogatná, míg további 11,8 százalék inkább egyetértene vele. Ezzel szemben 47,2 százalék egyértelműen elutasítja az intézkedést, 12,5 százalék pedig inkább nem támogatná azt. A kérdésre a megkérdezettek 3,8 százaléka nem tudott válaszolni, 0,3 százalék pedig nem kívánt állást foglalni.

A felmérés szerint a 13. nyugdíj csökkentését az átlagosnál nagyobb arányban támogatják a 49 év alatti válaszadók, valamint Pozsony megye és Trencsén megye lakosai. Politikai preferenciák szerint a lépéssel inkább egyetértenek a Demokraták, az SaS és a PS szavazói.

Az intézkedést az átlagosnál nagyobb arányban ellenzik az 50 év feletti válaszadók, Nyitra megye, Eperjes megye és Kassa megye lakosai, a magyar nemzetiségű megkérdezettek, valamint a kormánypártok, a KDH és a Sme rodina támogatói.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

