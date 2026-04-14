Átadták a Beszédes Lajos Érdemérmeket is

Ahogy minden évben, idén is összehívta közgyűlését a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöksége. A XXXVII. Szövetségi Közgyűlésnek Felsőszeli adott otthont. Ez a rendezvény a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egyik legfontosabb eseménye.

Felsőszelin gyűltek össze a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tagjai, hogy megtartsák éves közgyűlésüket. Ez a rendezvény a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egyik legfontosabb eseménye. Amellett, hogy a tisztségviselők beszámolnak előző évi munkájukról, a jelenlévő cserkészvezetők közösen tudnak beszélgetni az elmúlt év eseményeiről és együtt gondolkodni a szervezet jövőjéről, valamint kitüntetéssel ismerik el az arra érdemes cserkészvezetők munkáját.

A megnyitó és a zászlófelvonás után az ünneplésé volt a főszerep, hisz erre bőven volt oka a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek. Először a frissen végzett tiszteket és segédtiszteket köszöntötték, akik a jelenlévőkkel együtt megújították cserkésztiszti fogadalmukat.

Balogh Gábor, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke köszöntőjében elmondta, ezek az emberek életpályájukkal és a felvidéki magyar társadalomért végzett munkájukkal az egész cserkészközösség számára példaként szolgálhatnak.

A közgyűlésre személyes meghívást kaptak azok a cserkészek is, akik az elmúlt években a Magyar Érdemrend Érdemkereszt állami kitüntetésben részesültek, név szerint:

Ajpek Gariella, Asztalos Zoltán, Csémi Szilárd, Horváth Dániel, Kocur László, Salgó Tibor, Török András, Zachar Pál és Zsidó János.

Végül a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség kitüntetéseinek átadására került sor.

A Beszédes Lajos Érdemérem bronz fokozatát vehették át:

Katona Attila (Ipolyság)

Kóczán Gyöngyi (Nyékvárkony)

Szakáll Tibor (Egyházfa-Hegysúr)

Szeif György (Bős)

Zsidek Viktor (Marcelháza) cserkészvezetők.

A Beszédes Lajos Érdemérem ezüst fokozatában részesültek:

Szpisák Ádám (Szepsi)

Varga Gábor (Rimaszombat) cserkészvezetők.

A Beszédes Lajos Érdemérem arany fokozatát vehette át:

Mura Gál Angelika (Marcelháza) cserkészvezető.

A díjak átadása után kezdődött el a Szövetségi Közgyűlés munkája.

Az összegyűlt cserkészek meghallgatták, véleményezték, majd elfogadták a tisztségviselők beszámolóit, további határozatokat fogadtak el és a következő év célkitűzéseit is megvitatták.

Az idei közgyűlés különlegessége volt, hogy most először elektronikus úton szavazhattak az arra jogosult cserkészvezetők.

Mivel a közgyűlés időpontja április 11-re, a magyar költészet napjára esett, a szervezők versek felolvasásával és kiragasztásával igyekeztek színesíteni a programot. A kitelepítettek emléknapjáról koszorúzással emlékeztek meg a résztvevők. A hosszú, de eredményes nap után következett a jól megérdemelt szórakozás, táncházban vehettek részt a cserkészek, a helyi néptáncosok vezetésével, a hangulat fergeteges volt.

Sajtóközlemény, Török Sára/Felvidék.ma