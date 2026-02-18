Jókai A jövő század regénye című művének teljes kézirata vált hozzáférhetővé online

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) együttműködésének köszönhetően online hozzáférhetővé vált Jókai Mór A jövő század regénye című művének teljes, digitalizált kézirata – közölte az OSZK szerdán az MTI-vel.

A fizikailag két gyűjteményben fennmaradt kéziratrészeket az OSZK Copia felületén közzétett anyagban egyesítették – tájékoztattak a közleményben, amely szerint a regény a Jókai által elképzelt huszadik századot mutatja be 1952-től egészen 2000-ig.

„Az író nem jósként, hanem széles körű ismereteire támaszkodva kísérelte meg felvázolni a jövő társadalmi problémáit és lehetséges megoldásait. Gondolkodásának egyik kiindulópontját Immanuel Kant Az örök béke című műve adta, melynek alapján Jókai saját utópiáját alkotta meg: egy olyan világot, ahol a filozófus által megfogalmazott feltételek megvalósulásával létrejöhet az egyetemes béke” – írták. A regény központi találmánya a repülőgép, amely a történetben kulcsszerepet játszik a világbéke megteremtésében – tették hozzá.

A jövő század regénye 1872 és 1874 között, folytatásokban jelent meg a Jókai által szerkesztett Hon című lap hasábjain. A mű szokatlan témaválasztása és hangneme miatt megjelenésekor vegyes fogadtatásra talált, nem került be az író legismertebb alkotásai közé. A regény kézirata teljes terjedelmében nem maradt fenn: egyes fejezetek csak töredékesen ismertek, más részek kéziratai pedig elvesztek.

A fennmaradt anyag jelentős részét az OSZK kézirattára őrzi, több különböző jelzet alatt, mivel a dokumentumok eltérő időpontokban és különböző forrásokból kerültek a gyűjteménybe. A kézirat másik egysége pedig a PIM gyűjteményében található. A két intézmény együttműködése tette lehetővé a kézirat virtuális egyesítését.

A Copia új, Jókaihoz kapcsolódó tartalomszolgáltatása a kéziratok mellett elérhetővé tette a regény folyóiratbeli közlését és első kiadásának szövegét is, ezzel lehetőséget adva az összehasonlító elemzésre. A digitalizált anyag Jókai Mór születésnapjától, február 18-tól érhető el a nemzeti könyvtár online felületén.

A mű iránt érdeklődők számára az OSZK-ban március 31-én kiállítás nyílik, amely június 30-ig lesz látogatható. A tárlat Jókai fiktív világának bemutatása mellett modern műalkotásokat és tágabb képzettársításokat is bemutat. A kiállítás célja, hogy rámutasson: Jókai elfeledett regényének létezhet modern, izgalmas olvasata, amely a mai ember mindennapjaira is reflektál – írták a közleményben.

