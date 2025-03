Mi, akik a nemzetet szolgáljuk, hiszünk egy békében élő, kultúrájára, nyelvére büszke, identitásában szilárd magyar nemzetben – hangoztatta Szili Katalin magyar miniszterelnöki főtanácsadó ma az erdélyi Koltón.

Az MTI-nek elmondta, hogy Ecsedi Árpád koltói református lelkipásztor meghívására érkezett a Máramaros megyei településre, hogy együtt ünnepeljen az ott élő magyar közösséggel.

Felidézte, hogy Petőfi Sándor három alkalommal is ellátogatott a koltói Teleki-kastélyba, így a Szendrey Júliával való házasságkötésüket követő mézesheteket is itt töltötték a kastély urának meghívására.

Ez különleges fényt ad a március idusán tartott koltói ünnepségnek

– mutatott rá.

Szili Katalin a koltói református templomban mondott ünnepi beszédében arról beszélt, hogy az 1848 óta eltelt 177 év távlatából is felparázslik a magyar nemzet szabadságvágyából táplálkozó küzdelmeknek a fénye. A Kárpát-medencei magyarok a nemzet megmaradásának csatáját vívják, és ezekhez a küzdelmekhez merítenek erőt a ’48-as ifjak bátorságából. 1848 jelentősége ugyanis nem csak abban áll, hogy a magyar történelmi múlt része, hanem abban, hogy azóta is erőt ad, és ezzel a magyarok erkölcsi iránytűjévé is vált – húzta alá.

Rámutatott: a szabadság zászlaját nem 1848 tavaszán emelte fel először a nemzet, de „ez a pillanata a történelmünknek kapocsként fogja össze szabadságküzdelmeinknek Rákóczi szabadságharcától ’56 októberén át napjainkig terjedő időszakát, amikor is szuverenitásunk megőrzéséért küzdünk”.

„Ez rajzolja meg annak a szabadságharcos nemzetnek a gerincét, amely mindig is erős tartást adott népünknek” – mutatott rá Szili Katalin.

Kifejtette:

1848 példát is ad abból, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a nemzetnek ki kell állni az igazság védelmében, ki kell állni jogaiért, még akkor is, ha ezt egész Európával szemben kell megtenni.

„Ki kell állnunk közösségeinkért, önazonosságunk megőrzéséért, a szülőföldön maradás jogáért, szuverenitásunk megőrzéséért. Minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat községeink megőrzésére kell fordítani” – húzta alá, és tiszteletét fejezte ki a koltói és a katalini közösségnek nemzethűségükért.

Az ünnepségen Pintér Zsolt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Máramaros megyei elnöke is köszöntötte a koltóiakat, valamint magyarországi, partiumi művészek és a helyi kórus fellépése fokozta az ünnepi hangulatot.

Az ünneplők koszorúkat helyeztek el a Teleki-kastély parkjában, Petőfiék szobránál és a református temetőben, a ’48-as hősök sírjánál.

MTI/Felvidék.ma