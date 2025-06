Átadták Ipolyság első zárható játszóterét

Június elején már birtokba vehették a gyermekek Ipolyság Közép lakótelepének új játszóterét. A Hviezdoslav utcában lévő létesítmény az Ipoly menti kisváros első zárható játszótere lett.

A területen korábban is játszótér volt. Ám az idő múlásával fokozatosan elhasználódtak az egyes játszóelemek. A lakótelepen és a környékén élő szülők a maguk módján igyekeztek konfortosabbá tenni a meglévő játszóteret, azonban a teljes felújítás, átalakítás elengedhetetlenné vált.

„Egy inkluzív játszóteret alakítottunk ki a Hviezdoslav utcában.

A létesítmény minden gyermek számára elérhető, a mozgásában korlátozott gyermekek is biztonságosan igénybe vehetik az egyes játszótéri elemeket”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Zachar Pál, Ipolyság polgármestere.

A létesítményben minősített elemek kerültek kihelyezésre. Számos hinta, bújócska, akadálypálya, kirakó, rugóshinta várja a gyerkőcöket.

Két pihenőhelyet is kialakítottak, padokkal felszerelt asztalok akár egy kis pikniknek is helyet adhatnak. Az elkerített területen több fa is található, a nyári melegben kellemes árnyékot ad majd a játszadozóknak.

Ez a város első, kerítéssel körbevett és zárható játszótere.

„A nyári időszakban reggel héttől este kilencig, a téli időszakban pedig reggel héttől este hétig lesz nyitva”

– jegyezte meg a polgármester.

Az elkerítés fontos, mivel a kerítés mellett közvetlenül halad el a lakótelep egyik bekötőútja. A zárással pedig a vandalizmust szeretnék megfékezni.

Amennyiben azt látják, hogy rendbontás zajlik a játszótéren, azonnal hívják a 158-as vagy a 159-es telefonszámot, hiszen midnannyiunk közös felelőssége, hogy megvédjük a saját játszótereinket – fogalmazott Zachar.

A kapuzárás mellett kültéri kamerák is fogják figyelni a területet, így semmilyen rendbontás nem marad majd következmények nélkül.

A játszótér kiépítése 2024-ben valósult meg. A munkaügyi, szociális és családügyi minisztérium sikeres pályázatának köszönhetően épült fel az új játszótér. Az elnyert összeg ötvenezer euró volt, ezt az önkormányzat kiegészítette.

A Játszótér minden gyermek számára elnevezésű létesítmény 3 és 15 év közötti gyermekek részére szolgál. A zárható kapu mellett kétnyelvű információs táblákat helyeztek el.

A játszótér mellett található a város egyik legnagyobb létszámú óvodája. A négyemeletes tömbházakkal körbevett játszótéren minden gyermek megtalálja a számára kedvező játszótéri elemet, ahol önfeledten játszhat majd. Mint ahogy a polgármester közösségi oldalán közzétett bejegyzésben is írja: szolgálja sokáig a gyermekeket és szülőket!

