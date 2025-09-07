Zoboralja hívő népe is részese volt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának

A Via Marie Polgári Társulás Zobor-vidékének szervezője Patay Péter, szeptember 6-án autóbuszos zarándoklatra hívta zarándoktársait. Tették ezt annak a tudatában, hogy az erre a napra harmadik alkalommal meghirdetett térség augusztus 30-án már teljesítette az 1Úton zarándoklatot, melyről portálunk beszámolt.

Így ezen a napon ők is csatlakozhattak ahhoz a több mint tíz ezer hívőhöz, akik részesei voltak agy Istennek elkötelezett fiatal élet megkoronázásnak, a Veszprém Aréna parkolójában XIV. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros, prímás boldoggá avatta Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút.

Ezekről a településekről érkeztek a zarándokok: Barslédec, Zsére, Alsóbodok, Bábindal, Nyitraegerszeg, Nyitragerencsér, Nyitra, Berencs, Nagykér, Nagycétény, Besenyő, Érsekújvár, mintegy félszázan.

A lelki vezető Andruskó Gyula, nagycétényi plébános és Kucsera Mária Valéria nővér, a Mária Rádió Miriam külső munkatársa volt.

A zarándokút zenei kíséretét a Salve Duo, nyitragesztei énekegyüttes biztosította.

A veszprémi ünnepi esemény után felkeresték Majkot, az egykori Kamalduli Remeteséget, melyről a gazdag ismereteket az idegenvezetőtől kapta a csoport és betekintést nyert a némasági fogadalmat tett szerzetesek 250 évvel ezelőtti életének békéjébe.

„Zarándoklatunkat felejánlottuk Isten szolgája Esterházy János boldoggáavatásáért, a világbékéért, a zarándokokért, családtagjaikért és elhunyt hozzátartozóikért”

– mondta Patay Péter szervező, majd ismertette a következő zarándoklat programját.

„A Via Mariae Polgári Társulás 2025. november 8-án szentévi zarándoklatot szervez Ďurčo Zoltán atya lelki vezetésével a következő jubileumi templomokba:

Elsőként felkeresik a nyitrai Szent Emmerám-székesegyházat, majd Garamszentbenedeken a Bencés apátság épített örökségét, a kolostort, valamint a Szent Benedek és Szűz Mária-templomot, végül Szentkereszten a Szent Kereszt felmagasztalása-templomot.

A zarándoklat szentmisével kezdődik a nyitrai várban. Minden helyszínen a templomok bemutatására is sor kerül. Az egésznapos autóbuszos zarándoklaton zenei kíséretet a Salvie Dio énekegyüttes biztosítja.

A zarándok autóbusz érinti Alsóbodok – Nyitragerencsér – Nyitra – Berencs – Nagykér – Nagycétény – Csehi településeket.

Jelentkezni lehet: Patay Péternél a 0908132086-os telefonszámon.”

BK/Via Marie Polgári Társulás/Felvidék.ma