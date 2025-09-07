XIV. Leó pápa szentté avatta Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit

A Szentatya szeptember 7-én, az évközi XXIII. vasárnap délelőttjén a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatott be ünnepélyes szentmisét Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis szentté avatásának szertartásával. Az eseményen jelen voltak Olaszország, Nagy-Britannia, Lengyelország és a Máltai Lovagrend hivatalos küldöttségei is.

A Magyar Kurír és Tőzsér Endre SP fordítása nyomán a Szentatya köszöntőjéből és homíliájából részleteket közlünk.

„Csodálatos ünnepnap az Egyház és a világ számára”

A szertartás kezdetén XIV. Leó pápa szeretettel köszöntötte a híveket: „Testvéreim, csodálatos ünnepnap ez egész Olaszország, az egész Egyház, az egész világ számára!”

A Szentatya, kiemelve, hogy a szentté avatás a hit ajándékának ünneplése, amely minden résztvevőt összeköt. Külön köszöntötte a jelen lévő fiatalokat és gyermekeket, valamint az ünnepségen részt vevő püspököket, papokat, szerzeteseket és hivatalos küldöttségeket.

A pápa a két új szent családtagjait is üdvözölte, majd arra hívta a híveket, hogy nyitott szívvel készüljenek az ünnepre:

„Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy szentek legyünk. Imával és nyitottsággal készüljünk arra, hogy valóban megkapjuk az Úr kegyelmét.”

Az isteni bölcsesség keresése

Homíliájában XIV. Leó pápa a Bölcsesség könyvéből idézett: „Ki ismerte föl valaha is akaratodat, ha te nem adtál neki bölcsességet, és nem küldted el neki a magasból szent lelkedet?” (Bölcs 9,17).

A Szentatya szerint e kérdés szimbolikusan illik az új szentek életére:

„Életünk legnagyobb kockázata az, ha azt Isten tervén kívül tékozoljuk el.”

Jézus tanítására utalva hangsúlyozta: a keresztény élet radikális döntést kíván: „Aki nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom” (Lk 14,27).

A fiatal szentek példája: Frassati és Acutis

A pápa Assisi Szent Ferenc életútját említve mutatta be, hogyan vezette Isten a fiatalokat életszentségre.

Ebbe a sorba illeszkedik Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis tanúságtétele:

„Egyikük a 20. század elején élt fiatalember, másikuk egy napjainkban élt kamasz. Mindketten szerelmesek voltak Jézusba, és készek voltak mindent odaadni érte.”

Frassati a Katolikus Akcióban, a Szent Vince Konferenciákban és más közösségekben élte meg hitét, tevékenyen szolgálta a szegényeket. Carlo gyermekként és kamaszként a család, a plébániai közösség és a szentségek által formálódott, miközben a sport, a tanulás és a szeretet egyensúlyát kereste.

Az életszentség hétköznapi útja

Mindketten a szentségimádásban és a gyónásban találtak lelki erőforrásra. Carlo szavai szerint: „A napon lebarnulsz, az Oltáriszentség előtt viszont szentté válsz.”

A pápa kiemelte:

Mindketten a szeretet apró, sokszor rejtett tetteiben váltak szentté, követve azt az utat, amelyet Ferenc pápa „a szomszédban élők életszentségének” nevezett.

Pier Giorgio a halált az „élete legszebb napjának” nevezte, Carlo pedig azt vallotta: „A mennyország mindig vár ránk, és a holnapot szeretni annyit jelent, mint ma önmagunk legjavát adni.”

Felhívás a fiatalokhoz és minden hívőhöz

A Szentatya zárásként arra buzdította a híveket, hogy tekintsenek a két új szentre mint útmutató példákra:

„Szent Pier Giorgio Frassati és Szent Carlo Acutis mindannyiunk, különösen a fiatalok számára felhívás arra, hogy ne tékozoljuk el az életet, hanem irányítsuk felfelé, és tegyük mesterművé.”

A pápa Carlo és Pier Giorgio szavaival erősítette meg üzenetét:

„Nem én, hanem Isten” – mondta Carlo.

„Ha minden cselekedeted középpontjában Isten áll, akkor célba érsz” – vallotta Frassati.

A Szentatya homíliája teljes terjedelmében ITT olvasható.

