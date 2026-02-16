Egyházmegyei nagyböjti alkalmak a hontfüzesgyarmati református templomban

Hamvazószerdát követő hat héten át keddenként szervezik meg a Barsi Református Egyházmegye böjti alkalmait a hontfüzesgyarmati református templomban. Az alkalmak lehetőséget teremtenek az elcsendesedésre, Isten dicsőítésére, valamint a bizonyságtételre is.

Február 24-től hat héten át minden kedden 17 órai kezdettel az egyházmegye egy-egy lelkésze lesz a szolgálattevő. A bibliaórás alkalmak során a szolgálattevő lelkipásztor igehirdetése után a résztvevők hozzászólhatnak a hallottakhoz. A bizonyságtétel mellett lehetőséget biztosítanak kérdések feltevésére is.

Mint korábban a Felvidék.má-nak Csernyik Magdolna honfüzesgyarmati lelkész, a nagyböjti alkalmak szervezője kifejtette:

„A szolgálattevők mindannyian bizonyságot tesznek az adott alkalmon, ezzel is példát mutatva a közösségnek, hiszen egymás hite által épülünk.”

A böjti egyházmegyei alkalmak szerves részét képezi a zenei szolgálat. Nt. Révész Csilla zenei kíséretével, az ő vezetésével új énekeket tanulnak a gyülekezeti testvérek.

„Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek az Isten előtti elcsendesedésre, lehetőséget adnak, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Másrészt az ismerkedést is szolgálják” – vallja a főszervező.

Az idei húsvéti időszakban a következő lelkészek lesznek a szolgálattevők Hontfüzesgyarmaton:

február 24-én nt. Menténé Sándor Veronika; március 3-án nt. Somogyiné Noszkai Ágnes; március 10-én nt. Somogyi Máté; március 17-én nt. Krizsan Lívia; március 24-én, nt. Izsmán Jónás; március 31-én nt. Révész Tibor.

A nagyhétben zajló bibliaóra úrvacsorával zárul.

Hontfüzesgyarmaton nagy hagyománya van a böjti bibliaórás alkalmaknak, immár több mint egy évtizede minden húsvéti időszakban megszervezik azokat az Úrban való megerősödés jegyében.

