Nyugat-Szlovákiában megkezdődött a tavaszi szünet

A 2025/2026-os tanévben elsőként a nyugat-szlovákiai alap- és középiskolák diákjai élvezhetik a tavaszi szünetet. A Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma által közzétett ütemterv szerint a Pozsonyi, a Nyitrai és a Nagyszombati kerület tanulói február 16-tól 20-ig, hétfőtől péntekig pihenhetnek.

A tavaszi szünet időpontja hagyományosan három turnusra oszlik az egyes régiók szerint. A nyugat-szlovákiai diákok február 23-án, hétfőn térnek vissza az iskolapadokba.

Ezt követően a Besztercebányai, a Zsolnai és a Trencséni kerület tanulói kapnak egyhetes vakációt, amely február 27-ig tart. A sort a Kassai és az Eperjesi kerület iskolásai zárják, akik március 2. és 6. között élvezhetik a tavaszi szünetet.

A nyári vakáció előtti utolsó hosszabb pihenő a húsvéti szünet lesz: a diákok április 2. és 7. között maradhatnak távol az iskolától, és április 8-án, szerdán ülnek vissza az iskolapadokba.

A tanév végén a tanulók két hónapos nyári szünettel zárják az évet: július 1-jétől augusztus 31-éig mentesülnek a tanulmányi kötelezettségek alól.

A szünidők részletes ütemtervét a minisztérium hivatalos honlapján teszik közzé.

