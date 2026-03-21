Bartók 145 – különleges koncertekkel és filmekkel tiszteleg a világhírű zeneszerző életműve előtt a közmédia

Bartók Béla születésének 145. évfordulóján a zeneszerző páratlan zenei és szellemi örökségét idézik fel műsoraikkal a közmédia televízió- és rádiócsatornái. A magyar és az egyetemes kultúrát meghatározó zenei géniuszra emlékező műsorok között március 25-én élőben hallhatják a Bartók Emlékházban elhangzó ünnepi hangversenyt a Bartók Rádióban.

A megemlékezések középpontjában a Bartók Rádió áll, amely névadója születésnapján a Muzsikáló Reggel, Délelőtt és Délután műsoraiban is felidézi Bartók Béla munkásságát, közelebb hozva a hallgatókhoz a zeneszerző örökségét. 18 órakor a rádió élőben kapcsolja a Bartók Emlékházat, és közvetíti az ünnepi hangversenyt Bartók Béla születésének 145. évfordulója alkalmából. A koncerten Corinna Scheurle mezzoszoprán és Balog József zongoraművész lép színpadra. Az est különlegessége, hogy a népzenei ihletésű daraboktól a dalciklusokig átfogó képet ad Bartók zenei világáról, méltó módon idézve meg a zeneszerző szellemiségét.

A Szakcsi Rádió az esti koncertsávban emlékezik meg Bartók Béláról, 20 órától a Sárik Péter Trió Bartók-koncertje, valamint a Binder Trió Gyermekeknek című sorozatának felvétele hallható, amelyek jazzes átdolgozásban idézik meg a zeneszerző ikonikus műveit.

A közmédia televíziós csatornái is csatlakoznak a születésnapi tisztelgéshez. Március 25-én a Dunán 6:45-kor az Álmok álmodói című sorozat Bartók Bélának szentelt epizódja kerül képernyőre, bemutatva a zeneszerző kivételes pályáját és világraszóló eredményeit. A nap folyamán a Család-barát és a Családi kör magazinműsorok is foglalkoznak Bartók örökségével.

Az M5 kulturális csatorna 9 órakor tűzi műsorára a Bartók című dokumentumfilmet, amelyben fia, Bartók Péter személyes hangvételű visszaemlékezésein keresztül rajzolódik ki egy rendkívüli életút. A csatorna kulturális magazinműsorai, köztük a Librettó is kiemelten foglalkozik Bartók Béla munkásságával. Március 25-én 21:30-tól az Intermezzóban a műsorvezető, Miklósa Erika a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Bartók Béla kapcsolatáról, valamint az együttes munkásságáról beszélget Várdai István világhírű csellóművésszel. Ezt követően 21:45-től a Metszéspontok című műsorban a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye látható. A Zeneakadémián tartott koncerten a 63 éves együttes Várdai Istvánnal közösen lépett színpadra, a műsorban Olli Mustonen és Weinberg művei mellett Bartók Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című kompozíciója is elhangzott. Az est különlegessége, hogy a Liszt Ferenc Kamarazenekarhoz az Anima Musicae Kamarazenekar is csatlakozott, megvalósítva egy régóta dédelgetett, két zenekarra írt előadás különleges hangzásvilágát. Az M5-ön március 26-án 17:55-től látható Kontúr című portréműsor vendégével, Herczku Ágnes népdalénekessel is felidézik a műsorban a zeneszerző alakját.

A Duna World műsorán a Bartók nyomában című, a zeneszerző 1936-os törökországi gyűjtőútját feldolgozó dramatizált dokumentumfilm látható. A 11:35-kor kezdődő alkotás izgalmas utazásra hív Isztambultól Adanáig, és bemutatja a magyar és a török népzene közötti mély kapcsolódási pontokat.

MTVA/Felvidék.ma