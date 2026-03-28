Felújított operafilmek

Minden hónap utolsó vasárnapján felújított operafilmekkel várja nézőit a közmédia kulturális csatornája. A sorozat március 29-én 21:30-tól a Székely fonó című alkotással folytatódik: a klasszikus magyar zenés film digitálisan felújított változatban érkezik a képernyőre.

Az opera műfajának legkiemelkedőbb klasszikusaiból álló zenei és színpadi remekművek, kép- és hangminőségben felújított filmes feldolgozásával várja nézőit a Felújított operák című, minden hónap utolsó vasárnapján látható sorozatában az M5 kulturális csatorna.

Az MTVA Film Iroda és a Nemzeti Archívum munkatársainak jóvoltából – a korábbinál jobb minőségben – március 29-én este a Székely fonó című előadást láthatják.

A 21:30-tól látható, 1992-es feldolgozás Kodály Zoltán egyik legismertebb daljátékának hangulatát idézi meg. A történet középpontjában egy fiatal asszony áll, akit szerelme kényszerű távozása után bánat gyötör, ám a közösség – a székely falu lakói – nem hagyják magára. A fonóban összegyűlő asszonyok és lányok énekkel, tánccal próbálják felvidítani, és ahol zene szól, ott hamarosan a legények is megjelennek.

A közösségi együttlétet, a népi hagyományokat és az emberi kapcsolatokat finoman megrajzoló, Horváth Ádám rendezésében készült alkotást most digitálisan felújított változatban láthatják az M5 nézői. A restaurálás során az eredeti, BETA kazettán rögzített többkamerás, 78 perces, 294 snittből álló színházi felvételt digitalizálták, majd zajszűréssel, élesítéssel és finom színkorrekcióval

javították az egyes snittek képi világát, hogy ellensúlyozzák az akkori technika fakóbb tónusait.

A szakemberek a hordozóhibákból adódó képhibákat – például a lejátszás közben feltűnő vízszintes vonalakat – manuálisan korrigálták, mivel az ilyen típusú felvételekhez nem állnak rendelkezésre automatizált javítóeszközök.

A gondos utómunka eredményeként a Székely fonó megújult képminőségben, az eredeti előadás hangulatát megőrizve látható, így a nézők a magyar zenés színjátszás egy különleges darabját fedezhetik fel újra az M5 műsorán.

MTVA/Felvidék.ma