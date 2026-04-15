Füleken csaknem félmillió euróért újítják fel a Štúr utcát

Az önkormányzat bejelentette a Štúr utca átfogó, közel félmillió eurós felújításának szándékát. A város vezetése kíváncsi volt az ott élők véleményére és javaslataira a projekttel kapcsolatban, ezért április 9-re nyilvános lakossági fórumot hívott össze a városi művelődési központ bábtermébe. A találkozón két tervet mutattak be, amelyek közül a „száznyolcas” lakói választhattak, és elmondhatták észrevételeiket.

„Már több éve készülünk arra, hogy belevághassunk a Štúr utca átfogóbb felújításába. Ez egy sajátos utca, amely két fontos városi útvonalat – az Ifjúság és a Vajanský utcát – köti össze. Emellett 108 lakásos társasház és egy óvoda van itt el, amelyet 160 gyermek látogat. A közlekedési helyzet meglehetősen bonyolult” – magyarázta Agócs Attila polgármester.

Elmondta továbbá, hogy a közbeszerzésen kiválasztott tervező két változatot dolgozott ki.

Az egyik az óvodához vezető út megtartásával számolt, a másik pedig a társasház előtti út kiszélesítésével és a parkolófelület bővítésével. Az óvodához azonban a jövőben már csak az étkezde ellátásához szükséges kiszolgáló út vezet majd.

„A terveket először a szakbizottságokban tárgyaltuk meg, aztán az óvoda képviselőivel, ma pedig a társasház lakóival találkoztunk.” Közösen keresték a kompromisszumot a zöldfelületek megőrzése, a parkolóhelyek bővítése és a közlekedés biztonságának növelése között, mind az ott élők, mind az óvoda működése szempontjából.

A fórum iránt viszonylag nagy volt az érdeklődés: csaknem harmincan vettek részt rajta. Egyikük Fajd Aurél volt, aki 1970 óta él a Štúr utcában. „Már szükséges a felújítás. Az aszfaltburkolat megsüllyedt, a zöldfelületek is vegyes állapotban vannak, és parkolóhelyekből is hiány van. Nagyon kellemesen meglepett, hogy a város megszólított minket, és kikérte a véleményünket. Rosszabb fogadtatásra számítottam, de sokan eljöttek, és elég komoly vita alakult ki. A többség a második tervvel értett egyet” – mondta Fajd.

„Az elmúlt évek legaktívabb lakossági fórumán vagyunk túl. Különböző vélemények hangzottak el, amelyeket megvitattunk és megoldásra jutottunk. Bízom benne, hogy a felújítás után ez a terület biztonságosabb lesz, több parkolási lehetőség áll majd rendelkezésre, szebb lesz a zöldfelület, és mindenki megelégedésére szolgál majd” – zárta a polgármester.

A város a projektre a költségvetésében több mint 400 ezer eurót különített el.

Az idei évben az engedélyek beszerzésével és a tervrajzok véglegesítésével számol. Ősszel megkezdené a szükséges fakivágásokat, a projekt építési szakaszát pedig a jövő évben tervezi megvalósítani.

