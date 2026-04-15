Meghatározott összeget költhetnek a helyi és a megyei jelöltek kampányra

A törvény által megszabott összeget költhetik el kampányra az őszi helyi önkormányzati és megyei választások előtt a független jelöltek – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a belügyminisztérium. Az egyes sávokat a helyi lakosság száma alapján határozták meg.

A legtöbbet, 250 ezer eurót a megyeelnök-jelöltek, valamint a pozsonyi és a kassai főpolgármesteri posztért induló jelöltek költhetik. A falusi és a városi polgármester-jelöltek a település nagyságától függően 2000 és 100 ezer euró közötti összeget fordíthatnak kampánykiadásokra, áfával együtt.

A független helyi és megyei képviselőjelöltek esetében nincs megszabott korlát, a pártok pedig maximum 1,5 millió eurót fordíthatnak kampányra.

„A törvény nem szabja meg azt az időpontot, amikortól a jelölt elkezdheti a költségek kifizetését, viszont rögzíti azt az időszakot, amikortól a kiadások beleszámítanak a költségkeretbe. Ez az időszak a választások kihirdetésének napja előtt 180 nappal kezdődik” – közölte a belügyminisztérium sajtóosztálya.

Már tudni lehet, hogy október 24-én lesznek az összevont helyi önkormányzati és megyei választások, de Richard Raši (Hlas-SD) házelnök hivatalosan még nem hirdette ki a választást.

