Kötetbe zárt életmű: Bacskai Bélára emlékeztek Füleken

Június 19-én a Füleki Városi Hivatal nagytermében mutatták be ünnepélyes keretek között a Bacskai című, frissen megjelent művészeti albumot, amely a felvidéki magyar képzőművészet egyik legjelentősebb alkotójának, Bacskai Bélának állít emléket. A rendezvényen a kötet szerzői, szerkesztői, kutatói és a művész örökségének gondozói beszélgettek a festő életművéről, valamint a könyv megszületésének többéves folyamatáról.

A könyvbemutatót Agócs Attila polgármester köszöntője nyitotta meg, majd Orosz Örs moderálásával kezdődött a beszélgetés. A résztvevők hangsúlyozták, hogy Bacskai Béla nem csupán a gömöri és nógrádi táj festője volt, hanem

a 20. századi felvidéki magyar képzőművészet egyik meghatározó alakja, akinek életműve máig jelentős hatással van a régió kulturális emlékezetére.

A kötet előszavában Németh Zsolt Bacskai művészetének egyik legfontosabb vonásaként a szülőföldhöz való erős kötődést emeli ki. Mint írja, Bacskai újra és újra a gömöri és nógrádi vidéket festette: a lankákat, falvakat, az ott élő embereket, az aratókat, gyári munkásokat, bányászokat, valamint a szakrális tereket, templomokat is. Értelmezése szerint a 20. századi közép-európai történelem bizonytalanságai közepette Bacskai művészetében különös hangsúlyt kapott az otthon, a biztonság és a belső nyugalom keresése.

Orosz Örs a kötetben közölt köszöntőjében arra hívja fel a figyelmet, hogy

Bacskai Béla a Felvidéken egyedülálló módon dolgozta fel saját munkahelyi környezetét:

a füleki zománcgyár, a losonci öntöde és a rozsnyói textilüzem munkásainak mindennapjait. E kevéssé ismert, sokáig alulértékelt ipari tematika külön fejezete a művész életművének, amely nemcsak képzőművészeti, hanem társadalom- és helytörténeti szempontból is figyelemre méltó.

A kötet létrejöttének története önmagában is figyelemre méltó. A bemutatón elhangzott, hogy a művész hagyatékának jelentős része évtizedeken át magángyűjteményben volt, és csak kitartó kutatómunka révén vált lehetővé a művek szisztematikus feltárása és dokumentálása.

Az elmúlt évek során közel kétezer alkotást fényképeztek le és dolgoztak fel,

miközben a kutatók levelezéseket, dokumentumokat és korabeli forrásokat is összegyűjtöttek annak érdekében, hogy minél teljesebb képet adjanak a művész pályájáról.

Orosz Örs a kötetben arra is kitér, hogy Bacskai hagyatékának legnagyobb része hosszú ideig a Sedmák-gyűjteményben volt fellelhető.

A kiadvány és a hozzá kapcsolódó életmű-kiállítás éppen ezért mérföldkőnek tekinthető: első alkalommal enged átfogó betekintést ebbe az anyagba,

minden korábbinál teljesebb képet rajzolva Bacskai Béla művészi pályájáról. A közreadásban Németh Zsolt és a Pro Minoritate Alapítvány is jelentős szerepet vállalt.

A könyv szerzői között találjuk Kubička Kucsera Klárát, Puntigán Józsefet és Szabó B. Renátát, akik különböző nézőpontokból közelítették meg Bacskai életművét. A kötet nemcsak reprodukciókat tartalmaz, hanem levéltári anyagokat, személyes levelezést és művészettörténeti elemzéseket is, amelyek új összefüggésekre világítanak rá. A bemutatón külön szó esett azokról a levelekről, amelyek Bacskai személyiségét, emberi kapcsolatait és művészi gondolkodását teszik közelebbivé az olvasó számára.

Ladóczki Vilmos gyűjtő személyes emlékeket idézett fel Bacskai műveinek felfedezéséről, valamint arról, hogyan vált számára egyre nyilvánvalóbbá a művész kivételes tehetsége. Beszélt a festő egykori lakó- és alkotóterének hangulatáról is, amely sokat elárul Bacskai egyszerű, mégis rendkívül gazdag belső világáról.

A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a felvidéki magyar művészeti örökség feltárása és megőrzése közös felelősség.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a Bacskai-album nem csupán művészeti kiadvány, hanem értékmentő vállalkozás is, amely példát mutathat más, még feldolgozásra váró életművek feltárásához.

A könyvbemutató végén a résztvevők kézbe vehették a frissen megjelent kötetet, amely várhatóan alapművé válik mindazok számára, akik érdeklődnek a felvidéki magyar képzőművészet és Bacskai Béla munkássága iránt.

A rendezvény méltó tisztelgés volt egy olyan alkotó előtt, akinek művei a szülőföld, az otthonosság és a közép-európai emberi tapasztalat maradandó képi lenyomatai.

SZE/Felvidék.ma