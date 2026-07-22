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Több mint ezren vettek részt a barkai skapulárés búcsún

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Fotó forrása: Balázs Patrik atya

A Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária ünnepéhez kapcsolódva július 18–19-én rendezték meg a hagyományos egyházmegyei búcsút a barkai Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária-plébánián. A plébániatemplom 1759 óta búcsújáró hely, a település pedig a templom titulusa révén a Skapuláré Társulatról is ismert, amelynek hagyománya egészen a búcsúk kezdetéig nyúlik vissza.

A búcsú programja szombat délután az Isteni Irgalmasság rózsafüzérével vette kezdetét. Ezt szentmise, szentségimádás, rózsafüzér-imádság, éjszakai keresztút és imádságos lelki program követte, amelyet éjfél előtt újabb szentmise zárt. Mivel a búcsún minden évben szlovák és magyar nemzetiségű hívek egyaránt részt vesznek, az imádságok és a szentmisék mindkét nyelven zajlottak.

Vasárnap a reggeli szentmisét és a rózsafüzér-imádságot követően Stanislav Stolárik, a Rozsnyói Egyházmegye püspöke mutatott be ünnepi szentmisét több száz hívő jelenlétében.

Homíliájában a jelenlévők figyelmét az égre irányította, hangsúlyozva, hogy a szentek nem egyforma módon élték meg hivatásukat:

Nem ugyanazt az aszkézist gyakorolták, és nem is azonos lehetőségeik voltak a szentségre vezető jócselekedetek végzésére.

Mint rámutatott, valamennyijüket egy közös tulajdonság kötötte össze: az alázat, a valódi alázat erénye.

Fotó forrása: Balázs Patrik atya

A püspök a Boldogságos Szűz Máriát az alázat legnagyobb példaképeként állította a hívek elé. Mint fogalmazott, Mária rejtettségben, alázatban és szolgálatban élte életét, szeretetből fakadó tettekkel szolgálva Istent és embertársait. Az alázatban megélt élete mindazokat mélyen megszólítja, akik nyitott szívvel fogadják tanúságtételét.

Hozzátette, hogy a

gőg minden embert megkísért, Mária alázata azonban erőteljes választ ad erre a kísértésre, ezért biztos támaszt és segítséget jelenthet a hívők számára.

A búcsú záró, magyar nyelvű szentmiséjét – amelyen több mint ezer zarándok vett részt – Kiss Endre András OPraem, jászói premontrei apát celebrálta.

Homíliájában

a család értékeire, az összetartás fontosságára és arra a méltóságra hívta fel a figyelmet, amelyet Isten ajándékozott a családnak.

Kiemelte: a családnak szeretetben és békében kell betöltenie pótolhatatlan küldetését.

Fotó forrása: Balázs Patrik atya

A búcsú kiemelkedő eseménye volt továbbá, hogy 23 új tagot fogadtak a Skapuláré Társulatba.

BN/Felvidék.ma/Tkkbs.sk

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