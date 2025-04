A gyermekek szelíd szavú költője, Pósa Lajos 175 éve született

175 évvel ezelőtt, 1850. április 9-én született Gömör megyében, Nemesradnóton Pósa Lajos, a magyar gyermekirodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, aki maradandó értéket teremtett.

Pósa Lajos emlékének őrzése Nemesradnóton

A pedagógus, költő és szerkesztő tiszteletére emléktábla és szobor, napjainkban pedig emlékképtár is készült, amelyek méltó módon idézik fel életét, munkásságát és hozzájárulását a magyar kultúrához.

Kultuszát emléktábla örökíti meg a helyi iskola falán. A szobor az iskola előtt a költő szellemiségét, gyermekek iránti szeretetét, valamint a hazaszeretet és erkölcsi értékek fontosságát hirdeti.

A gyülekezeti ház nagytermében a Pósa Lajos Emlékképtár 2022 áprilisi megnyitása különösen fontos lépés volt annak érdekében, hogy a jövő generációi megismerhessék híres szülöttüket, hogy Pósa Lajos minél tovább éljen a közösségi emlékezetben.

A gyermekekért írt

Költő, szerkesztő, tanító – de mindenekelőtt a gyermekek lelki világának érzékeny és elkötelezett ismerője.

Pósa Lajos neve elválaszthatatlan Az Én Ujságom című első irodalmi értékű gyermeklap történetétől, amelynek szerkesztőjeként generációk nőttek fel az ő gondoskodó, szeretetteljes hangján. Írásai nem csupán tanítottak, hanem neveltek is – gyermeki nyelvezettel, játékos formában közvetítették a magyar népi kultúrát, az erkölcsi értékeket és a hazaszeretet fontosságát.

Költészete egyszerre volt tiszta, őszinte és mélyen magyar.

Versei nemcsak a gyermekek szívéhez találtak utat, hanem a felnőttekéhez is – egyfajta híd volt a nemzedékek között. Munkásságával új műfajt teremtett, s ezzel lerakta a modern magyar gyermekirodalom alapjait. Ő volt az első, aki nemcsak a gyerekekhez, hanem értük is írt.

Nemzetnevelő tevékenysége

Pósa Lajos, a magyar gyermekirodalom kiemelkedő alakja, számos elismerésben részesült munkássága során. Nemzetnevelő szerepével is maradandó értéket képvisel, ezért a hálás utókor is elismerte.

2014-ben B. Kovács István felterjesztésére Pósa Lajos megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Örökség-díját, melyet nemzetnevelő szolgálatáért és Az Én Ujságom gyermeklap alapításáért ítéltek oda.

Pósa Lajos munkásságát a Csemadok Felvidéki Értéktár Bizottsága is elismeri, kiemelve, hogy a nemzeti öntudat erősítésének is elkötelezett híve volt. 2022-ben Gyurán Ágnes javaslatára Pósa Lajos nemzetnevelő munkásságát és Az Én Ujságom gyermeklapot Felvidéki Értékké nyilvánították.

Pósa Lajos öröksége ma is él: versei, meséi, gondolatai ott lapulnak sok régi és új mesekönyvben, a Muskátli magazinokban. Idézetei pedig szülők, pedagógusok ajkán hangzanak el újra és újra a különböző rendezvényeken. Szellemisége így tovább él minden mosolygó gyermektekintetben.

Szerepe Erzsébet királyné kultuszának ápolásában

Több kutatás, szakdolgozat, diplomamunka témája is volt már Pósa Lajos. Legutóbb Erzsébet királyné, Sisi kapcsán került reflektorfénybe, amikor is a nyirádi Németh Andrásné Farkas Gabriella pedagógiai doktori értekezésében taglalta a költő és a királyné kapcsolódását. Maga már 25 éve foglalkozik a királyné emlékhelyeivel, nemrég Rimaszombatban tartott előadást.

Egy 2024-ben publikált tanulmányában az iskolai ünnepségeket és a névadó szerepét vizsgálja az iskola belső világában, Erzsébet királyné kultuszán keresztül. S mint mondja, kutatása során minden nyomon Pósa Lajos neve is előkerült.

Pósa mély tisztelettel és szeretettel viseltetett a királyné iránt, és ez költészetében is megmutatkozott.

Három versről tudunk, amelyben Erzsébet királynéról emlékezik meg. Pósa Lajos Erzsébet-versei: Meghalt a királyné, A gödöllői erdő, A királyné álma címmel erőteljesen megjelentek az iskolai emlékünnepélyeken. Sőt a Kossuthnak írt Hajtsátok meg a lobogót! című versét is átírta, s azt is szívesen szavalták. Ezek iskolai füzetekben, különböző újságokban, pedagógiai folyóiratokban, emlékfüzetekben, vezér- ill. forgatókönyvekben, szavalókönyvekben, s nem utolsósorban Az Én Ujságomban is napvilágot láttak.

Az Én Ujságomban a megemlékezések mellett az országos szoborra is gyűjtést hirdetett, és az adakozók névsorát is folyamatosan közölte mintegy 15 héten át. A szerkesztő bácsi postája rovatban a levelezési kultúra elsajátítása mellett a hazafias nevelésre is jó példákat találhatunk. Közzétette a szobor gödöllői képét, egy-egy történetet a Magyar hősök történelmi elbeszélésben, Sebők Zsigmond Mackó úr utazásaiban. Utóbbi szerző a Pósa Lajos által szerkesztett Filléres könyvtárban is megjelentette Erzsébet királyné rövid életrajzát. Ezeken a fórumokon is sokat tett azért, hogy a királyné emlékezete fennmaradjon.

Pósa Lajosra 175 év távlatából is hálával és tisztelettel emlékezünk.

HE/Felvidék.ma