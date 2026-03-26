Komárom kiváló pedagógusait köszöntötték a Tiszti pavilon dísztermében

Szalai Erika
A komáromi Tiszti pavilon dísztermében került sor szerdán a helyi pedagógusok munkájának ünnepélyes elismerésére. A város vezetése a 2025/2026-os tanév kiemelkedő nevelőit és oktatóit köszöntötte, elismerve mindazt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a komáromi gyermekekért és fiatalokért.

Az ünnepségen Keszegh Béla, Komárom polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az oktatás és a nevelés a város jövőjének egyik legfontosabb pillére. Beszédében kitért arra is, hogy az önkormányzat folytatni kívánja az oktatási intézmények felújítását. Mint fogalmazott, jelentős lemaradást kell behozni ezen a téren, ugyanakkor már az elmúlt időszakban is történtek előrelépések, és a következőben további fejlesztések várhatók. A polgármester ugyanakkor a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra is felhívta a figyelmet, jelezve, hogy a gyermeklétszám csökkenése alkalmazkodást kíván az oktatási rendszertől, de a cél változatlanul az, hogy a komáromi gyerekek a lehető legjobb minőségű oktatásban részesüljenek.

Ondrej Gajdáč alpolgármester köszöntőjében szintén szólt a demográfiai kihívásokról, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nap elsősorban nem az aggodalmakról, hanem a pedagógusok megbecsüléséről szól. Kiemelte, hogy Komárom jó színvonalú oktatási intézményekkel rendelkezik az óvodáktól az alapiskolákig, és a pedagógusok munkájának legszebb visszaigazolása a gyermekek fejlődése, öröme és teljesítménye. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a mindennapok nehézségei ellenére is kitartóan, elhivatottan végzik munkájukat.

A díjazott pedagógusok méltatásában közös elemként jelent meg a szakmai elhivatottság, a több évtizedes, színvonalas nevelői munka, valamint az a közösségépítő szerep, amelyet intézményeik és Komárom oktatási élete javára betöltenek. Ezt jól mutatja, hogy valamennyi kitüntetett esetében külön kiemelték a gyermekek iránti odaadást, az innovatív pedagógiai szemléletet és a közösség szolgálatát.

A képen Keszegh Béla, Szénássy Tímea, Michacs Szilvia díjazott és Ondrej Gajdáč (Szalai Erika/Felvidék.ma)

Mihacs Szilvia, a komáromi Víz utcai magyar tanítási nyelvű óvoda pedagógusa több mint három és fél évtizede példaértékű odaadással vezeti az óvodát, miközben hagyományteremtő munkájával és kulturális kezdeményezéseivel maradandó értékeket közvetít a gyermekek és a város közössége felé.

Georgina Csonková 45 éves pedagógusi pályája során empátiájával, felelősségtudatával és közösségi szerepvállalásával vált meghatározó alakjává a Hajós utcai óvoda életének.

Mária Belobradová méltatásában elhangzott, hogy a komáromi Hajós utcai óvoda igazgatójaként hosszú évek óta magas szakmai színvonalon irányítja intézményét, munkáját az állandó megújulás, a gyermekközpontúság és az óvoda fejlődését szolgáló elkötelezett vezetői szemlélet jellemzi.

Danica Szilasiová, a Béke utcai óvoda pedagógusa több mint négy évtizedes pályafutása alatt kimagasló nevelő-oktató munkájával, innovatív programjaival és környezeti nevelésre épülő kezdeményezéseivel járult hozzá Komárom oktatási életének gazdagításához.

Mária Mocsiová a Határőr utcai alapiskola matematika- és fizikatanárként korszerű, gyakorlatközpontú szemlélettel, a kritikus gondolkodás fejlesztésével és kiemelkedő versenyfelkészítő munkájával segíti tanítványai eredményes előmenetelét.

Monika Virágová hosszú éveken át meghatározó szerepet töltött be a J. A. Komenský Alapiskola alsó tagozatosainak nevelésében, ahol szakmai igényességgel, türelemmel és versenyfelkészítő munkájával ösztönözte tanítványait a tudás megszerzésére.

Marta Kecskésová négy évtizedes tanári munkája során szeretetteljes, biztonságos és inspiráló tanulási környezetet teremtett, miközben innovatív módszereivel és emberi hozzáállásával kollégái és a szülők megbecsülését is kivívta a Rozmaring utcai alapiskola pedagógusaként.

Viczencz Andrea, a Jókai Mór Alapiskola pedagógusa elhivatott pedagógusként és gimnasztikaoktatóként évek óta kiemelkedő eredményekhez segíti tanítványait, miközben közösségi kezdeményezéseivel is gazdagítja az iskola és a város életét.

Tücsök Noémi, az Eötvös Utcai Alapiskola pedagógusa az élményszerű oktatás, a tehetséggondozás és a támogató pedagógiai szemlélet révén segíti tanulóit abban, hogy képességeiket kibontakoztatva magabiztosan fejlődjenek.

Zalka Judit kreatív, közösségépítő és sokoldalú pedagógiai munkájával nemcsak tanítványai fejlődését támogatja, hanem a Munka Utcai Alapiskola kulturális és közösségi életét is gazdagítja.

Mózes Endre a Marianum Egyházi Iskolaközpont meghatározó tanáregyéniségeként évtizedek óta a tudás, a hivatástudat és a közösségi szolgálat példáját adja, munkássága pedig messze túlmutat az iskola falain.

Szilva Ilona alkotóművészként és pedagógusként egyaránt maradandó értéket képvisel, tanári hivatásában pedig tehetséges diákok generációit segítette elindulni a művészeti pályán a Komáromi Művészeti Alapiskola tanáraként.

Az ünnepség ismét rámutatott arra, hogy a pedagógusok munkája messze túlmutat a tanórákon: közösséget formálnak, értéket közvetítenek, és meghatározó szerepet játszanak abban, hogy Komárom a jövőben is vonzó, élhető város maradjon a családok számára. A díjazottak elismerése egyúttal a teljes komáromi pedagógustársadalom munkája előtti tisztelgés is volt.

Az ünnepi eseményen fellépett a városi zeneiskola növendékeiből álló Silver strings gitárkvartett, emelve az esemény színvonalát.

