A rendszeresen olvasó ember ma már ritka mint a fehér holló

Bár a lakosság többsége évente azért legalább egyszer kézbe vesz egy könyvet, a rendszeresen olvasó ember ma már ritkaságszámba megy. És Szlovákia lakosságának 40 százaléka egyetlen könyvet sem olvasott el az elmúlt évben – derül ki egy felmérésből…

A reprezentatív kutatás szerint a szlovákok 40 százaléka az elmúlt egy évben egyáltalán nem olvasott könyvet. Az adatokat a NMS Market Research Slovakia ügynökség gyűjtötte.

A válaszadók legnagyobb csoportja, 43 százalékuk egy és öt könyv között olvasott az elmúlt tizenkét hónapban.

Az igazi könyvmolyok – akik évi húsznál is több kötetet elolvasnak – mindössze 5 százalékot tesznek ki.

Összességében a szlovákok hatvan százaléka olvas legalább egy könyvet évente. Legmagasabb ez az arány a felsőfokú végzettségűek körében: náluk nyolcvan százalék mondta, hogy az elmúlt évben minimum egy könyvet elolvasott.

Jelentős eltérések láthatók a nemek között. A nők 69 százaléka vett kézbe legalább egy könyvet az elmúlt évben, és közülük 14 százalék tartozik a nagyon sokat olvasók közé (évi tizenegy könyv felett). A férfiaknál ez az arány csak körülbelül feleannyi, az intenzív olvasók pedig mindössze öt százalékot képviselnek.

Generációnként is kirajzolódnak a különbségek.

Leglelkesebben a nyugdíjas korosztály olvas: 68 százalékuk olvasott legalább egy könyvet az elmúlt évben.

Őket szorosan követi a Z-generáció 63 százalékkal, majd az X-generáció 59 százalékkal. A legkevésbé aktívak a millenniumi korosztály tagjai: mindössze 54 százalékuk nyúlt könyvhöz az elmúlt tizenkét hónapban.

A könyvekhez leggyakrabban vásárlással jutnak hozzá az emberek – az olvasók közel kétharmada maga veszi meg a köteteket. Majdnem negyven százalék kapja ajándékba őket. A lakosság ötöde kölcsönöz könyveket – ismerősöktől vagy könyvtárakból. A könyvtárakat elsősorban az aktív olvasók, a nők, az idősebbek és Kelet-Szlovákia lakói keresik fel.

A legkedveltebb kategória a krimi és thriller (34 százalék), szorosan mögötte a romantikus regények (30 százalék) és a történelmi regények (29 százalék).

A legnagyobb nemek közötti különbség a romantikus irodalomnál mutatkozik: a nők 46 százaléka olvassa, a férfiaknak viszont csak 7 százaléka. A férfiak körében sokkal népszerűbb az szakirodalom, a fantasy, a sci-fi és a tényirodalom.

A könyvvásárlók közel fele klasszikus könyvesboltban szerzi be a köteteket, 39 százalék online shopból rendel. Tíz százalék körül mozog azok aránya, akik használt könyveket vesznek (például bolhapiacon vagy online platformokon). A lakosság negyede egyáltalán nem vásárol könyvet – többségükben olyanok, akik amúgy sem olvasnak.

A „nemolvasás” leggyakoribb oka az érdeklődés hiánya: 44 százalékuk egyszerűen azt mondja, hogy nem élvezi az olvasást.

36 százalék az időhiányra hivatkozik – ezt a választ főként a Z-generáció fiataljai adják. A válaszadók ötöde szerint más forrásokból is megkapja a szükséges információt, tizedük pedig egészségügyi okokat említ.

