Egyetlen jelölt sem jelentkezett alkotmánybírónak

Egyelőre egyetlen alkotmánybíró-jelölt sincs – közölte a TASR hírügynökséggel Miroslav Čellár (Hlas-SD), a parlament alkotmányjogi bizottságának elnöke. Péntekig lehet jelölteket állítani, akik közül a parlament választ, majd az államfő dönt, kit nevez ki közülük.

A választást azért kellett kihirdetni, mert július 10-én letelik Jana Baricová alkotmánybíró megbízatása. A törvény szerint egy alkotmánybíró addig marad funkcióban, amíg az utódja le nem teszi az esküt, tehát Baricová addig maradna, amíg meg nem választják a következő alkotmánybírót.

Emellett egy alkotmánybíró már most is hiányzik, Jana Laššáková 2023 szeptemberében lemondott a posztjáról. Így két éve már csak 12 alkotmánybíró van 13 helyett. A parlamentnek többszöri próbálkozásra sem sikerült megválasztania Laššáková utódját, több jelölt is volt, de egyik sem kapta meg a kellő támogatást.

Čellár elmondta,

most fordul elő először, hogy egyetlen jelentkező sincs, és nincs tudomása arról, hogy a kormánypártok között megállapodás körvonalazódna egy közös jelöltről. Egyelőre nincs meghatározva, mikor hirdetik ki az újabb alkotmánybíró-választási folyamatot.

„Akkor hirdetem ki az újabb választást, ha egyértelmű politikai megállapodás születik a jelöltekről” – nyilatkozta korábban Richard Raši (Hlas-SD) házelnök.

Megállapodás híján a további sikertelen próbálkozások szerinte csökkentenék a választás és a parlament komolyságát. A parlament általában a szükségesnél kétszer több jelöltet állít, és közülük választ az államfő.

