Egy évtized tanulságai a migrációs válságról

Március 27-én a Dunán látható a Willkommenskultur? című dokumentumfilm, amely a 2015-ös európai migrációs válság politikai és társadalmi következményeit vizsgálja. Az alkotás nem csupán egy történelmi eseménysor felidézése, hanem értelmezése is azon döntéseknek és reakcióknak, amelyek az elmúlt évtized politikai gondolkodását alapvetően formálták.

Az alkotás középpontjában a migráció kérdésére adott eltérő politikai válaszok állnak, különös tekintettel a nemzeti szuverenitás, a határvédelem és az állami felelősség dilemmáira.

A dokumentumfilm megszólalói olyan politikai vezetők, akik a válság idején következetesen a szigorúbb migrációs politika mellett érveltek, és gyakran szembementek az akkori európai fősodorral.

A filmben Orbán Viktor, Andrej Babiš, Robert Fico, Matteo Salvini, Tony Abbott, Herbert Kickl, valamint Santiago Abascal szólalnak meg, akik saját politikai tapasztalataikon és döntéseiken keresztül adnak betekintést abba, miként értelmezték a migrációs nyomást, és milyen válaszokat tartottak szükségesnek.

A film személyes hangvételű megszólalásokon keresztül mutatja be a politikai konfliktusokat, a nemzetközi vitákat és azokat a törésvonalakat, amelyek a 2010-es években Európa-szerte kirajzolódtak.

A Willkommenskultur? túlmutat az események kronologikus bemutatásán: politikai lenyomatként is értelmezhető, amely egy olyan korszakot dokumentál, amikor a migráció kérdése nemcsak közpolitikai, hanem identitásbeli kihívássá is vált. A film arra keresi a választ, hogy a válság idején hozott döntések milyen hosszú távú következményekkel jártak, és miként alakították át a nyugati világ politikai diskurzusát.

Willkommenskultur? – március 27-én 21 órától a Dunán, március 30-án 21 órától az M5-ön és április 10-én a Duna World csatornán látható. A film a sugárzást követően korlátozott ideig elérhető a Médiaklikken is.

