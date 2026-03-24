Jótékonysági koncert Bátkában a gyermektáborért

Bátka és a környék közössége szívélyes összefogásra gyűlt össze a Csemadok Bátkai Alapszervezete által szervezett jótékonysági koncerten, melyen a Felvidéki Rockszínház tagjai mutatkoztak be.

Az eseményt Kovács Ágnes, az alapszervezet elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte a hagyományos jótékonyság fontosságát:

„Korábban jótékonysági bál formájában valósult meg, most koncert keretében folytatjuk ezt a nemes kezdeményezést” – mondta.

A koncert nem csupán a zene ünnepe volt, hanem az összefogásé is

A bevételt a bátkai református gyermektábor támogatására fordítják, hogy minél több gyermek számára biztosítsanak élményekkel, nevetéssel és tartalmas programokkal teli nyarat.

Kovács Ágnes külön köszönetet mondott a bátkai református egyházközségnek, amiért megnyitotta a templom kapuit, így a koncert méltó, különleges és meghitt környezetben valósulhatott meg.

A műsorban a Felvidéki Rockszínház fiatal tehetségei mutatkozhattak be, lehetőséget adva a helyi közösségnek, hogy közelebb kerüljön a fiatal zenei tehetségekhez.

A zene varázsa átjárta a szíveket

A társulat hosszú évek óta működik a Felvidéken, és rockoperák, daljátékok, színházi produkciók révén köti össze a rockzene energiáját a történetmeséléssel. A színház célja, hogy a fiatal tehetségek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítson, miközben a helyi közösségek kulturális életét is gazdagítja.

A bátkai koncerten a Felvidéki Rockszínház tagjaként: Cseh Benedek, Nano Nimród és Brúder Bettina lépett fel.

A fiatal művészek előadása nemcsak a zenei sokszínűséget mutatta be, hanem lehetőséget teremtett a közönségnek arra, hogy megismerkedjen a felvidéki rockszínházi kultúrával.

Az est zárásaként a közönség vastapssal köszönte meg a fellépők munkáját, bizonyítva, hogy a kultúra és a közösségi összefogás együtt igazi élménnyé válik.

Megvalósult a cél, hogy a zene varázsa lélekemelő élményt nyújtson mindenkinek, és emlékezetessé tegye az estét.

Közel százan csatlakoztak a kezdeményezéshez.

HE/Felvidék.ma