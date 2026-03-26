Húsvétváró a Selye János Gimnáziumban

Az idei tanévben március 25-én, szerdán került megrendezésre a Selye János Gimnázium húsvétváró programja,  szlovák nyelvű kvízjáték a nyolcéves gimnázium alsó  évfolyamos – I.N, II.N, III.N, IV.N – tanulói részére.  

A rendezvény célja az volt, hogy a diákok játékos, élményalapú feladatokon keresztül gyakorolják a szlovák nyelvet, miközben közelebb kerülnek a húsvéti hagyományokhoz és  szokásokhoz.

A programot szervező tanárok olyan feladatokat állítottak össze, amelyek egyszerre fejlesztették a szókincset, a szövegértést, a kreatív gondolkodást és a csapatmunkát. A diákok vegyes, különböző évfolyamokból álló csoportokat alkottak, és minden csapat maga választhatta ki a saját nevét. A szervezők célja ezzel az volt, hogy a tanulók jobban megismerjék egymást, együtt dolgozzanak, és élményként éljék meg a közös munkát.

Az interaktív feladatok között szerepelt például a játékos szóalkotás, húsvéti locsolóversek ismerete, elsajátítása és a közös szavalás, valamint egyéb, szövegértéssel kapcsolatos feladatok. Öröm volt látni, hogy a feladatok megoldása közben a kisgimnazisták arcára kiült a versenyszellem, és az előttük álló akadályokat izgatottan és gördülékenyen oldották meg.

A zsűri szerepét ellátó tanárok minden elkészült munkát értékeltek, pontozásuk alapján alakult ki a végső sorrend. Az első három helyezett csoport a program végén ünnepélyes keretek között jutalomban részesült a szülői munkaközösség  jóvoltából.

A három legeredményesebb csapatban résztvevő tanulók:

  • 1. helyezett csapat: Balla Dominik, Lenday Karin, Horváth Péter, Gőgh Imre, Papp Olívia, Strasser Dorina, Stolz Sebastian Iván
  • 2. helyezett csapat: Kányai Franciska, Lestár Máté, Németh Hanna Viktória, Valacsai Lili, Kovács Helga, Vicena Viktor, Szolgay Balázs
  • 3. helyezett csapat: Kovács Adél, Herdics Izabella, Nagy Szófia, Vörös Levente, Pinke Árpád Péter, Csoma Zalán

Nagyon fontos azonban, hogy nemcsak a nyertesek érdemelnek dicséretet, hanem minden egyes résztvevő, mert szorgalmasan dolgozott, együttműködött, és hozzájárult a jó hangulathoz.

A tanárok nevében szeretném  megköszönni minden csapatnak az aktív részvételt. Reméljük, jövőre is hasonló lelkesedéssel és ilyen formában is sikerül hagyományt teremtenünk a szlovák nyelv kalandos elsajátításának érdekében kisgimnazistáink körében.

Mgr. Szüllő Lívia, szlovák tantárgybizottság

SJG/Felvidék.ma

