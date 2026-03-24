25 év Déryné szekerén – ünnepélyes gálaműsor

Idén lenne 25 éves a Teátrum színházi társulás, amelyet a tavaly elhunyt Dráfi Mátyás alapított és vezetett. Fennállásuk ideje alatt számos operettet, musicalt, vígjátékot, történelmi drámát, sőt egy operát (Bánk bán) is színre vittek, nagyzenekari kísérettel. Zenés-irodalmi oktatóműsorokkal is járták a Felvidéket, Magyarországot, de műsoraikkal eljutottak a csehországi, bécsi és bajorországi magyar közösségekhez is.

A 25. évad megünneplésére már tavaly megtörténtek az előkészületek, amely a művész halála miatt végül eltolódott 2026 elejére.

A Teátrum színházi társulás szeretettel vár minden érdeklődőt a „25 év Déryné szekerén” című ünnepélyes gálaműsorra, amelyre 2026. 03. 28-án, szombaton 18 órai kezdettel kerül sor a Komáromi Jókai Színházban.

Emlékezzünk együtt a Csókos asszonnyal, Olivérrel, Gül babával, Mágnás Miskával, Bánk bánnal, Luxemburg grófjával és Háry Jánossal a Teátrum 25 évére!

Szereplők: Bernáth Tamás, Gál Tamás, Horváth Cecília Lilla, Illés Gabriella, Kiss Szilvia, Kőszegi Németh József, Krasznai Tamás, Lelkes Simona, Olasz István, Pastorális Anyalai Réka, Pfeiferlik Tamás, Tarr Gabriella, Tóth László, a Gaudium Vegyeskar, a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkórusa és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. Műsorvezető: Sinkovits Vitay András.

Az ünnepi program része a 16 órakor kezdődő kerekasztal-beszélgetés a nem állami színházak feladatairól és problémáiról; 17 órakor pedig fotókiállítás nyílik a 25 év előadásaiból. A kiállítást Gál Tamás, a Komáromi Jókai Színház igazgatója nyitja meg.

