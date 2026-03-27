A határon túli közösségek számára is elérhető valamennyi kulturális pályázat

Az elmúlt években valamennyi kulturális pályázat elérhetővé vált a határon túli magyar közösségek számára is – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára pénteken Szegeden.

Novák Irén a Határtalan Civil Találkozón azt mondta, az elcsatolt nemzetrészekben élők számára alapvető jelentőségű, hogy bekapcsolódhassanak kulturális programokba, mert ez a legfontosabb a megmaradásuk szempontjából.

Hozzátette, a kulturális kormányzat nemcsak pályázati támogatásokat kínál a határon túli közösségek számára, hanem számos olyan szakmai programot is, amelyhez akár civil szervezetként vagy magánszemélyként csatlakozhatnak.

A kormány 2017-ben indította el a Csoóri Sándor Programot a népi kultúra, hagyományok megőrzése érdekében. A néptánccal, népzenével, népművészettel foglalkozók, az énekkarok kezdettől fogva a határon túlról is pályázhatnak.

Tavaly 2,5 milliárd forintos, az idei első félévre 1,9 milliárd forintos pályázati keret állt rendelkezésre, s a pályázók mintegy harmada volt határon túli szervezet

– közölte a helyettes államtitkár.

Novák Irén elmondta, a Kincses Kultúróvoda programban a tavalyi évtől vehetnek részt határon túli intézmények is. A kezdeményezés célja, hogy az óvodákban szervezzenek kulturális programokat vagy a gyerekeket vigyék a lakóhelyükhöz közel ilyenekre. A programban idén 65 millió forintnyi támogatást ítéltek oda – ismertette.

Kitért arra, hogy a Vallásos Könnyűzenei programban hangszervásárlásra vagy zenei tematikájú rendezvények megvalósítására kérhető támogatás. A 2019-es indulás óta a pályázók 15 százaléka volt határon túli, a támogatottak mintegy 430 millió forint segítséget kaptak – közölte a politikus.

Határon túli magyar színházak, táncegyüttesek, zenekarok művészeti célok megvalósítására tavaly 350 millió forintra pályázhattak

– tudatta a helyettes államtitkár, aki felhívta a figyelmet a Nemzeti Kulturális Alap pályázataira is.

Szólt arról is, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban indította el szakkörprogramját, amelybe határon túlról mintegy 600 kisközösség kapcsolódott be. Az érdeklődők több mint húsz tevékenységből választhatnak, eszközöket, alapanyagokat, mentorálást kapnak.

Novák Irén mindemellett felidézte: a Petőfi Kulturális Programot kísérleti jelleggel Brassó és Kovászna megyében, valamint a Délvidéken indították el a határon túl. A kezdeményezés keretében a kisebb településekre juthatnak el igényes programok a kultúrstratégiai intézményekkel együttműködve. A Tehetségpaletta Programba pedig amatőr művészeti csoportok jelentkezését várják, amelyek szakmai támogatást, mentorálást kaphatnak előadásaik megvalósításához.

Tájékoztatása szerint a Déryné Programot azzal a céllal indították el, hogy a legkisebb településekre is elvigyék a magyar nyelvű színjátszást. A kezdeményezés tavaly vált Kárpát-medencei hatókörűvé, és már várják a határon túli előadóművészeti szervezetek csatlakozását szolgáltatóként.

A helyettes államtitkár kitért arra, a Kolozsvári Magyar Opera kultúrstratégiai intézménnyé vált, az intézmény együttműködő partnere a Kolozsvári Magyar Színház.

