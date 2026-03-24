Ovis családi nap Rimaszombatban

A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási kampányának részeként valósult meg március 21-én a rimaszombati ovis családi nap, amelynek célja az volt, hogy a nagycsoportos óvodások és szüleik közelebbről is megismerjék a református alapiskolát és annak közösségét.

A rendezvény gazdag és sokszínű programmal várta az érdeklődőket, amely egyszerre szólt a gyerekeknek és a szülőknek, miközben hangsúlyozta az anyanyelvi oktatás jelentőségét.

Ünnepi pillanatok és bemutatkozások

A program vándorbölcső-átadóval vette kezdetét, amely meghitt hangulatban indította a délelőttöt. Átadták a Rákóczi Szövetség Első könyvem c. babanaplóját is a Gólyahír-program keretében.

Ezt követően az alapiskolások műsora következett, akik színvonalas előadásokkal mutatkoztak be a jelenlévőknek. A negyedikesek a népszokásainkat elevenítették fel, a másodikosok mesét vittek színpadra. Majd a leendő elősősök, az óvodások léptek fel: vidám, keresztyén énekes műsorukkal örvendeztették meg a közönséget. Bemutatták az első osztályos tanító néniket is, akiktől ajándékokat is kaptak.

Az esemény különleges alkalmat teremtett arra, hogy a legkisebbek már most kapcsolatba kerüljenek az iskolai környezettel, és pozitív élményekkel gazdagodjanak.

Érvek a magyar iskola mellett

A rendezvény során a Rákóczi Szövetség nevében Pósa Erzsébet köszöntötte a jelenlévőket, örömét kifejezve, hogy Feled után Rimaszombat is helyet biztosított az Óvodások találkozójának.

Molnár Beáta, a Református Oktatási Központ igazgatója előbb bemutatta az intézményt.

Beszédében hangsúlyozta a magyar iskolaválasztás fontosságát, valamint azt, hogy az intézmény nemcsak Rimaszombat, hanem az egész régió szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be.

Mint elhangzott, az alapiskolába több mint huszonöt településről járnak diákok, a gimnáziumi képzéssel együtt pedig még szélesebb a vonzáskörzet. Az intézmény így a térség egyik legfontosabb magyar nyelvű oktatási központja.

A szülők számára külön blokkban ismertették a magyar iskolaválasztás mellett szóló érveket is, amelyek segíthetik őket a döntés meghozatalában.

Játékos foglalkozások az alapiskolában

A hivatalos programot követően az óvodások különféle foglalkozásokon vehettek részt az alapiskola épületében. A programok megvalósításában a Diakóniai Központ is közreműködött Máté Borbás Orsolya vezetésével.

A gyerekek magvető foglalkozáson, sportfoglalkozáson valamint bibliai mesefoglalkozáson vehettek részt. E közben a szülőkkel Nt. Kovács Tímár Ildikó helyi lelkipásztor beszélgetett.

Ezek az interaktív alkalmak nemcsak szórakoztatóak voltak a gyerekeknek, hanem betekintést is nyújtottak az iskola mindennapi életébe és szemléletébe.

Regionális szerep és szakmai munka

Az intézmény vezetése kiemelte, hogy az iskola nemcsak a diákok oktatásában vállal jelentős szerepet, hanem a pedagógusok szakmai fejlődésében is.

Rendszeresen szerveznek továbbképzéseket és országos szintű szakmai programokat, amelyekbe számos iskola kapcsolódik be Szlovákia különböző részeiről.

Az egyik, éppen ma megvalósuló esemény kapcsán Molnár Beáta kiemelte, azon mintegy harminc alapiskola részvételével osztják meg tapasztalataikat a korszerű oktatás módszereiről, egyedüli magyar tanítási nyelvű intézményként az országban.

Közösségépítés és találkozások

A rimaszombati ovis családi nap nemcsak bemutatkozási lehetőség volt, hanem közösségi esemény is.

A szülőknek alkalma nyílt beszélgetni egymással, tapasztalatot cserélni, és közvetlenebb képet kapni az iskola működéséről.

Az ilyen találkozások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok megalapozott döntést hozzanak gyermekük jövőjéről, és bizalommal válasszák a magyar nyelvű oktatást.

Meghívás a jövő tanulóinak

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a közelgő beiratkozásra is, ahol további információkat kaphatnak az intézményről, az oktatás menetéről és a leendő első osztályokról.

A rimaszombati rendezvény ismét bizonyította: az iskola nemcsak oktatási helyszín, hanem élő, összetartó közösség is, amely biztos alapot nyújt a gyermekek fejlődéséhez.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma