Zoboralja nagyböjti zarándoklata Zircen és Győrben

A hagyományos nagyböjti zarándoklatra félszázan indultak Nyitra vidékéről. Legtöbben Nyitraegerszegről és Kálazról, valamint Tild, Alsóbodok, Nyitrageszte, Zsére, Kolon, Nyitragerencsér, Nyitra és Nagykér települések képviseletében is érkeztek zarándokok. Lelki vezetőjük Ďurčo Zoltán atya, püspöki helynök volt, és a csapattal tartott a nyitragesztei Salve Dio énekegyüttes.

„Hagyományosan, Zoboraljáról indulva minden évben szervezünk nagyböjti autóbuszos zarándoklatot, a győri Könnyező Szűzanya búcsúba. Az elmúlt évek kedvező visszajelzései alapján megszokottá vált, hogy az egésznapos utazást kiegészítjük egy további programmal. A rendszeresen velünk tartó zarándokok számontartják a zarándoklatokat, és most is emlékeztek, hogy tavaly a Pannonhalmi Apátságban jártunk, tavalyelőtt pedig Komáromban a Mária Rádióban élő műsorban mondtunk az Isteni irgalmasság rózsafüzérét.

Most, nagyböjt negyedik hetének szombatján Zircen az apátságban volt az első állomás, majd Győrben a Nagyboldogasszony-székesegyházban szentmisén vettünk részt. Zarándoklatunkat felajánlottuk Isten szolgája Esterházy János boldoggáavatásáért, a világbékéért, a zarándokokért és családtagjaikért, valamint elhunyt hozzátartozóikért” – mondta el portálunknak Patay Péter, a zarándoklat szervezője, a Via Mariae Polgári Társulás elnökségi tagja, a Nyitra-vidéki Mária-utak szervezője.

A Salve Dio énekesei Zircen az apátság bemutatása előtt ráhangolásként rövid koncertet adtak repertoárjukból, mely az apátságba érkező turisták érdeklődését is kiváltotta. Ezt követően helyi szakvezetéssel kísért bemutatón sok mindent megtudtak a Veszprém vármegyében található apátságról, mely Zirc város szimbóluma, egyben a magyarországi ciszterci rend központja.

A 400 méter magasan fekvő kolostort a rend nagy hazai pártfogója, III. Béla király alapította.

A Nagyboldogasszony Bazilika az ország egyik legszebb barokk stílusú építménye, különlegesen szép főoltára 17 méter magas, szintén barokk stílusú főoltárképe Szűz Mária mennybevételét ábrázolja.

A zarándokok megtekintették az apátság további részeit, megszemlélték a műemlék-könyvtárat, a királytermet, a vöröstoronyban található, valamint a zirci szerzetesek termékeny évszázadait bemutató kiállítást is. A bazilikában Szent József litániáját imádkoztak, majd Zoltán atyával a zirci kálvárián keresztúti ájtatosságot végeztek.

Zirc után Boldog Apor Vilmos vértanú püspök városába igyekeztek, ahol a győri székesegyház kegyképén látható Szűzanya 1697. március 17-én reggel véres könnyeket hullatott. Az évfordulóhoz kapcsolódva minden évben sokan elzarándokolnak Felvidékről, így a Nyitra vidékéről is a Könnyező Szűzanyához.

Az esti órákban ünnepi szentmisére került sor, melynek főcelebránsa Pápai Lajos emirátus püspök volt, aki szentbeszédében rávilágított arra, hogy a Győri Egyházmegye egyik legbensőségesebb ünnepe, a Könnyező Szűzanya búcsúja, mely nagy ajándék a Húsvét szent ünnepére való felkészülésben.

„A mai igeliturgia felkészít Jézus húsvéti misztériumára, ami már közel van, és a halál feletti győzelemről beszél. Arra szólít fel, hogy hatoljunk bele ebbe a titokba, a halál feletti győzelem biztos reményével. Itt, a Székesegyházban megemlékezünk arról, hogy 1697. március 17-én a Szűzanya képéről véres könnyek gördültek alá három órán keresztül. A Szűzanya könnyezett, mert szeret bennünket, siratja bűneinket, amelyekkel hűtlenek lettünk Szent Fiához, de a sírás egyben vigasztalás és bátorítás is. A Szűzanya ott állt a kereszt alatt, együtt szenvedett Szent Fiával, látta, hogy meghalt, de átélte a feltámadás csodáját is, s az Úr Jézus őt is felvette a mennyei dicsőségbe. Tehát a Szűzanya a feltámadásba vetett reményünk záloga, minden szenvedés, üldözés és bűn, halál ellenében” – hangsúlyozta Pápai Lajos püspök atya. A szentmise bemutatásán Ďurčo Zoltán atya is részt vett paptestvéreivel.

A főpásztori szentmisét követően a hívek kifejezhették tiszteletüket a Szűzanya véres könnyeit őrző ereklyetartó előtt.

A felvidéki zarándokok gazdag élménnyel tértek haza, mely lelki erőt és megtisztulást adott számukra a húsvétot váró felkészülésben.

