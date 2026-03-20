Az átlagosnál melegebb az idei március

Sokat süt a nap, melegek a nappalok, emiatt nagy különbségek vannak a maximális és minimális napi hőmérsékletek között – tájékoztatott weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

„Március első felében az átlagnál magasabb hőmérsékleti értékeket regisztráltak a meteorológusok. Március első 15 napjában 15 Celsius-fok körül alakult a napi hőmérséklet” – közölték a meteorológusok, ami nem megszokott ebben az időszakban.

Az SHMÚ tájékoztatása szerint március első felében jelentős felmelegedés volt tapasztalható napközben.

Egyes területeken nem volt ritka a 15 fokos hőmérséklet sem, például Szepsiben, Kassán, Tizsényben, Csáklyón vagy Nagykemencén. Nyitrán március 1. és 15. között minden egyes napon 15 fok felett alakult a napi maximális hőmérséklet.

„1961 óta nem volt ilyen meleg március első felében”

– közölték a szakértők.

Tavaly ilyenkor hasonló hőmérsékleteket mértek az országban. Az SHMÚ rámutatott, hogy a magas átlaghőmérséklet felgyorsítja a növények és fák virágzását. Korábban kezdődik a vegetációs időszak, kevés a csapadék, és ez jelentősen súlyosbíthatja a szárazságot – közölték a meteorológusok.

