Az ipolysági térségben enyhén emelkedett a magyar iskolát választók száma

Április folyamán az ipolysági körzet alapiskoláiban is lezajlottak a beiratozások. Általánosságban elmondható, hogy a múlt évi adatokhoz képest a térség magyar tanítási nyelvű intézményeinek többségében emelkedett a beíratott gyermekek létszáma.

Mint Révész Angelika, az Ipolysági Közös Tanügyi Hivatal vezetője portálunknak elmondta:

a most közölt számadatok nem tekinthetők véglegesnek, szeptember elején tudják meg az aktuális elsősök pontos számát.

A végleges számokat befolyásolja továbbá a halasztás folyamatának végkifejlete is – magyarázta a hivatalvezető. A közös tanügyi hivatal alá tizenhárom alapiskola tartozik. Ipolyság mellett további hat településen működik teljes szervezettségű, valamint alsó tagozatos kisiskola. A tizenhárom oktatási intézményből nyolcban folyik színtisztán magyar, illetve magyar nyelvű oktatás-nevelés.

Az április adatok alapján az Ipolyságon lévő két magyar alapiskolában enyhe emelkedés figyelhető meg. Az 2024/25-es tanévben 29 gyereket írattak be (ebből négyen halasztottak) a Pongrácz Lajos Alapiskolába, idén 31-et, ebből ketten kértek halasztást.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a tanintézmény a következő tanévtől betagolódik a Szondy György Gimnáziummal egyetemben a magyar iskolaközpontba. Látható, hogy a szülők bizalmat szavaztak a leendő iskolaközpontnak, ezzel is erősítve a magyar közösséget.

Nincs oka panaszra a város másik magyar alapiskolájának sem. A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolát áprilisban 24-en választották, ebből ketten kértek halasztást. Tavaly egy fővel kevesebbet írattak az egyházi iskolaközpontba.

A városban működő két szlovák oktatási nyelvű alapiskolában enyhén csökkent az előző évhez képest a beíratott gyermekek száma. Míg a Janko Kráľ Alapiskolába a 2024/25-ös tanévben 41 gyermeket írattak be, addig idén 29-et, ebből négyen halasztás folyamatában vannak. A Ladislav Ballek Alapiskolába előző tavasszal 33 gyerkőcöt íratta be, idén 30-an választották ezt az iskolát.

Ipolyságon a felsorolt tanintézmények mellett a speciális igényeket kielégítő iskola is működik. A Bentlakásos Összevont Iskola speciális nevelést biztosít alap- és középiskolai, szakmunkásképző fokon. A kétnyelvű intézménybe hat gyermeket írattak be.

Az előző hónapban a város alapiskoláiba összesen 114 gyermeket írattak be, ebből tizenegy esetben kérvényezték a halasztást. Az előző évek összesített adatai alapján elmondható, hogy stagnál az ipolysági tanintézményekbe íratott gyermekek száma. Csupán néhány főnyi eltérés látható a számadatokat vizsgálva.

Az Ipolyviski Alapiskola, ismertebb nevén a Viskola kimagaslóan teljesített. Míg az előző tanévben 6 gyermeket írattak az első osztályba, addig idén 13 elsőssel számolhatnak.

Itt a halasztás folyamata két gyermeket érint.

A palásti székhelyű Palásthy Pál Egyházi Alapiskola a térség egyik teljes szervezettségű magyar tanintézményeként Palócia végvárában szolgálja a magyar közösséget. Tavaly négy gyermeket írattak be, idén öt leendő elsőssel számolnak. A térség másik teljes szervezettségű magyar alapiskolája Ipolyszakálloson működik. Itt némi visszaesés tapasztalható az előző évekhez képest. Két évvel ezelőtt nyolc, majd tizenhárom gyermek választotta az iskolát. Idén áprilisban öt főt írattak be.

Szalatnyán és Alsószemeréden működik még magyarul oktató kisiskola, mindkettőben csökkent a beíratottak száma.

A palásti teljes szervezettségű szlovák alapiskolába eggyel több gyermek jelentkezett az előző évhez képest. A hasonló szervezettségű deméndi szlovák alapiskolába kilencet írattak be. Az ipolyszakállosi alsó tagozatos alapiskola szeptembertől tizenöt elsőssel számol.

Hangsúlyozzuk, hogy a most közölt adatok nem véglegesek. Mint a hivatalvezető is kifejtette: a halasztás kérvényezésének folyamata sem tekinthető véglegesnek, közülük akár többen is elkezdhetik szeptemberben az iskolát. Emellett utólagos beiratkozással is számolnak a térség iskolái.

Pásztor Péter/Felvidék.ma