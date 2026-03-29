Speed – Száguldani – Uháňanie: amikor a művészet nem kér engedélyt

Különleges, intenzív élményt ígér a Speed – Száguldani – Uháňanie című kiállítás, amely 2026. március 31-én nyílik meg a pozsonyi T&AC Gallery terében. A tárlat nem a megszokott, könnyen befogadható művészeti irányt képviseli: célja sokkal inkább az, hogy szembesítse a látogatót saját belső folyamataival és a modern élet feszültségeivel.

A kiállítás központi gondolata a nyers, kompromisszumoktól mentes önkifejezés. Az alkotások nem szűrik meg az érzelmeket, nem törekednek megfelelésre – ehelyett kíméletlen őszinteséggel mutatják meg az emberi psziché mélyebb rétegeit.

A látogató egy olyan világba lép be, ahol a belső dinamika, a feszültség és a folyamatos „száguldás” élménye kerül fókuszba.

Az atmoszférát dark minimal techno zenei közeg határozza meg, amely tovább erősíti a kiállítás intenzitását. A hangzás és a vizuális élmény együtt egy sajátos, egyszerre meditatív és nyugtalanító térbe helyezi a befogadót.

A kiállító művész, Kovács Barnabás, munkáiban az emberi működés határterületeit kutatja. Alkotásai a FlowArt és az Energy Painting irányzatához kapcsolódnak, ahol a mozgás, az energia és az alkotói „flow állapot” válik meghatározóvá. Művészeti gyakorlatának fontos része az élő festés: akár egy órán keresztül, megszakítás nélkül dolgozik, miközben a közönség valós időben követheti végig az alkotás megszületését. Ezek a folyamatok egyszerre kínálnak elmélyülést és feszültségoldást, különleges, immerszív élményt teremtve.

A mostani kiállítás mérföldkő a művész pályáján.

Kovács Barnabás felvidéki magyarként első alkalommal mutatja be munkáit a pozsonyi Turuk Art Galériában, ami új kihívásokat és lehetőségeket nyit meg számára a nemzetközi művészeti térben.

A Speed – Száguldani – Uháňanie nem csupán egy kiállítás, hanem egy intenzív találkozás önmagunkkal – egy tér, ahol a néző nem maradhat kívülálló.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma