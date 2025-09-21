Megjelent Mester Dóra A Szeretet Szálló meséi című gyermekeknek szóló könyve a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában.

A Žembery Katalin színes rajzaival illusztrált könyv az örökbefogadásról, a szeretetről és a barátságról szóló történeteket tartalmazza. Az író egy varázslatos világba vezeti az olvasóit, amelyben az állatkölykök különféle kalandjain keresztül tanulhatják meg a szeretet fontosságát, erejét.

A mesék nemcsak szórakoztatnak, hanem fontos életleckéket is tartalmaznak minden korosztály számára, emlékeztetve a szeretet gyógyító erejére és a családi összetartozás fontosságára.

Ez a mesekönyv több mint történetgyűjtemény; egy átfogó interaktív csomag, amely terápiás eszközöket és feladatokat is tartalmaz.

Célja, hogy a gyerekek játékosan sajátíthassák el az örökbefogadással kapcsolatos érzelmeik kifejezését és azok kezelését, miközben a mesék varázslatos világában kalandoznak.

A kötet ITT rendelhető meg.

Felvidék.ma