Pünkösdi gondolatok…

Tavasz van, a napocska melegen süt, a természet virágba borul. Erre az időszakra esik pünkösd ünnepe. Pünkösd a jeles napok közé tartozik, számos népdal és népszokás örökíti meg. Mit is ünneplünk pünkösdkor?

A keresztény tanítás szerint három nagy ünnep van az egyházi évben: a karácsony, Jézus születésének ünnepe, húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe és pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.

Ki is a Szentlélek? A harmadik isteni személy, az Atyának és a Fiúnak a szeretete. Az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát és kettőjük szeretete a Szentlélek. Az ószövetségi szentírásban is találkozunk a Szentlélekkel. A Teremtés könyve írja, hogy a föld puszta és üres volt, Isten lelke ott lebegett a vizek fölött.

Az Isten embereire leszállt a Szentlélek és prófétáltak. Az Újszövetségben sokszor találkozunk a Szentlélekkel. Jézus megkeresztelésekor a Szentlélek galamb képében szállt le Jézusra. Jézus gyakran tanított a Szentlélekről. Majd elküldöm nektek a vigasztalót, az igazság lelkét, aki mindig mellettetek marad. Majd eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

Az osztrák tévé egyik vallásos műsorában az előadó egy futball-labdát hozott a stúdióba. A labdát a földre dobta és az ott pattogott. Ilyen az ember, ha van benne Lélek, mondta. Majd kiengedte a levegőt és úgy dobta a földre, a labda elterült, meg se mozdult. Ilyen az ember, ha nincs benne Szentlélek. A Szentlélek valóban csodákat tehet. Az apostolok féltek, be voltak zárkózva, féltek, hogy velük is az történik, mint Jézussal.

Húsvét után az ötvenedik napon tüzes lángnyelvek alakjában leszállt rájuk a Szentlélek. Erre ők megbátorodtak, erőt kaptak, kimentek a nép közé és bátran hirdették Jézus tanítását. Már nem féltek, sőt még az életüket is hajlandók voltak Jézusért feláldozni. A Szentlélek jelképek alakjában szállt le az apostolokra. Egyik jelkép a szél volt. De nem enyhe szellő, se nem végzetes orkán, amely mindent elpusztít. Meleg tavaszi szél volt, amely felmelengeti a fagyos földet, amelytől virágba borulnak a fák és a rét.

Másik jelkép a tűz volt. A tűz kiégeti a rozsdát és a salakot, elégeti a szemetet, de megedzi a vasat. Harmadik jelkép a nyelv volt. Az apostolok szavát mindenki értette, pedig az Apostolok cselekedetei szerint 17 nemzet képviselői voltak jelen.

A Bábel tornyánál az egy nyelvet beszélők nem értették meg egymás szavát. Pünkösdkor a sok nyelvet beszélők szót értettek és az apostolok szavára háromezren megkeresztelkedtek. Ezzel jött létre az első egyházközség Jeruzsálemben. Az apostolok aztán szétmentek az akkor ismert egész világra és mindenütt hirdették Jézus evangéliumát.

A bérmáláskor mi is megkaptuk a Szentlélek hét ajándékát. Mikor a püspök imádkozott fölöttünk és megkente homlokunkat szent olajjal, krizmával, hasonló dolog történt velünk is, mint az apostolokkal pünkösdkor. Eltöltött minket a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a jó tanács lelke, a tudomány lelke, a jámborság lelke, az erősség lelke és az Úr félelmének lelke. Ez a sok lelkierő mind bennünk van. Sok megbérmált azonban nem tesz erről bizonyságot. Miért van ez így? Hasonlattal élve olyanok vagyunk, mint egy vitorlás hajó.

A vitorlákat felhúzták, a szél fúj, a hajó mégsem indul el, mert a horgonyt még nem húzták fel. A hajó még oda van kötve a földhöz, fel kell húzni a horgonyt. Bennünk van a Lélek, de nem működhet, mert odakötöttük magunkat a földhöz. Ragaszkodunk a földi dolgokhoz, bűneinkhez, bűnös szokásainkhoz, a pénzhez, vagyonhoz, karrierhez, el kell őket engedni és a Lélek csodás dolgokat tud véghez vinni általunk.

Mindnyájan kaptunk valamilyen karizmát az Istentől. Azért kaptuk, hogy fejlesszük és szolgáljunk vele. Szolgáljuk Istent, egyházunkat, felebarátunkat. Van aki az imádság ajándékát kapta. Örömmel imádkozik másokért és ezzel sok emberen tud segíteni.

Van aki a felebaráti szeretet ajándékát kapta. Betegeket, szenvedőket, elhagyottakat látogat, szeretetével segít rajtuk. Van, aki a bölcsesség ajándékát kapta. Tud tanítani, magyarázni, segíteni, műveli magát, hogy még több emberen tudjon segíteni. Van, aki a szervezés ajándékát kapta. Meg tud szervezni vallási, kulturális vagy sportrendezvényeket. Van, aki a gyógyítás ajándékát kapta. Gondoljunk az orvosokra, nővérekre, az egészségügyben dolgozókra, a természetgyógyászokra. Van, aki a vidámság ajándékát kapta.

A szomorkodó emberek életébe örömet, vidámságot, nevetést tud vinni. Van, aki az érző szív ajándékát kapta. Meg tud hallgatni másokat, tud reményt és vigasztalást nyújtani. Mindnyájunkban benne van a karizma, csak engedni kell, hogy a Lélek működjék általunk. Az Úr Jézus rajtunk keresztül működik a világban. Rajtunk keresztül segít, vigasztal, gyógyít. A karizmát nem magunknak kaptuk, hanem másoknak. Egy zaklatott világban élünk.

A széthúzás, az irigység, a sértődöttség jellemzi sok ember életét. Kérjük ma a Szentlelket, hozzon békességet, megértést és örömet mindnyájunk szívébe. Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem ami összeköt bennünket. Fogjuk meg egymás kezét és tegyünk tanúságot hitünkről, reményünkről, szeretetünkről.

Mons. Zsidó János nyékvárkonyi esperesplébános/Felvidék.ma