A gyermeknaptól a Borkorzóig: mozgalmas nyár előtt áll Komárom

Május 31-én a városi gyermeknappal veszi kezdetét az idei Komáromi Nyár, amely szeptember közepéig kínál kulturális, közösségi és családi programokat a város több pontján. A rendezvénysorozatról Keszegh Béla polgármester adott sajtótájékoztatót, amelyen jelen volt Lakatos Róbert, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója, valamint Kiss Réka, a Komálom gyermekfesztivál szervezője is.

A polgármester hangsúlyozta: a Komáromi Nyár célja, hogy május végétől szeptember közepéig minél több korosztály találjon magának tartalmas kikapcsolódást. A megszokott fesztiválok mellett ezúttal is lesznek nagyobb koncertek, családi programok, kulturális események, miközben a belvárosban a hétvégéken továbbra is az élő zenéé lesz a főszerep.

Keszegh Béla kiemelte, hogy a város törekvése nem csupán néhány nagy rendezvény megszervezése, hanem az is, hogy a nyári időszakban folyamatosan pezsgő kulturális élet várja a helyieket és az idelátogatókat.

A gyermekeké lesz a város május 31-én

Az idei Komáromi Nyár nyitóeseménye a városi gyermeknap lesz, amelyet május 31-én, vasárnap rendeznek meg. A program legintenzívebb része délután 14 és 18 óra között zajlik majd, de több kapcsolódó kísérőesemény is várja a családokat.

A belvárosban úgynevezett „szigeteket” alakítanak ki: az Anglia park, a Klapka tér, a városháza környéke, valamint a Tiszti pavilon is bekapcsolódik a programba. A gyerekek játékos feladatok, vetélkedők és állomások teljesítésével járhatják végig ezeket a helyszíneket, miközben sport-, kulturális és kézműves foglalkozásokba is bekapcsolódhatnak.

A szervezők célja, hogy minél több városi intézmény vegyen részt a közös ünneplésben. A Tiszti pavilonban például a művészeti alapiskola pedagógusai készülnek foglalkozásokkal, de más intézmények is a saját profiljukhoz igazított programokat kínálnak.

A gyerekeket jutalmakkal is várják: a támogatóknak köszönhetően a feladatokat teljesítők fagylaltot, fánkot vagy gofrit is kaphatnak. A szervezők ugyanakkor egy kis játékosságot is beépítettek a rendszerbe, hogy ne csupán az édesség kedvéért álljanak sorba a résztvevők, hanem valóban minél több helyszínt felkeressenek.

Ingyenes fürdő, csónak és rollerpark a 15 év alattiaknak

A gyermeknap egyik különlegessége, hogy május 31-én a 15 év alattiak számára ingyenes lesz a belépés a fürdőbe, és díjmentesen használhatják a Holt-Vágnál a csónakokat, vízibicikliket, valamint az Erzsébet-szigeti rollerparkot is. A polgármester szerint fontos szempont volt, hogy ezen a napon anyagi okok miatt senki se maradjon ki a programokból.

Mint fogalmazott, a gyermeknapon valóban a gyerekeké lesz a város: nemcsak a belvárosi programok, hanem a város szórakozási lehetőségei is számukra nyílnak meg.

Külön érdekességként említette, hogy a KomVaK kommunális szolgáltató is saját „szigettel” készül, ahol a gyerekek kipróbálhatják a seprőautót, a fűnyírót, a kisebb munkagépeket, sőt játékos formában a hulladékszelektálással is megismerkedhetnek.

Élő zene hétvégéről hétvégére

Lakatos Róbert arról beszélt, hogy Komárom kulturális élete egész évben aktív, a nyári időszakban azonban ezt még tudatosabban szeretnék láthatóvá tenni. Mint mondta, az elmúlt évek egyik legsikeresebb kezdeményezése az volt, hogy a belváros hétvégenként megtelt élő és főleg minőségi zenével.

A VMK igazgatója hangsúlyozta: nem egyszeri, tömegeket megmozgató ingyenes show-kban gondolkodnak, hanem közösségépítésben. A cél az, hogy péntektől vasárnapig mindig történjen valami a városban, lehetőleg helyi előadókkal, élő muzsikával, minőségi kulturális tartalommal.

Fesztiválok, emléktábla-avatás, borok és újságírók

A Komáromi Nyár programkínálatában az idén is helyet kapnak a nagyobb rendezvények. A már hagyományosnak számító Jazz & Wine mellett lesz KultFest, sor kerül a zsidó kultúra napjához kapcsolódó eseményekre, a szezont pedig ismét a Borkorzó zárja.

Keszegh Béla arra is kitért, hogy júniusban mintegy negyven, a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező újságírót látnak vendégül Komáromban. Számukra nemcsak a város kulturális értékeit szeretnék bemutatni, hanem egy különleges eseménnyel is készülnek: emléktáblát avatnak annak emlékére, hogy Komáromban indult el az első magyar nyelvű ismeretterjesztő folyóirat 1789-ben, a Mindenes Gyűjtemény.

Az újságírók komáromi látogatásához kapcsolódva borkóstolót is szerveznek, ahol a városhoz kötődő személyiségekről – Jókai után Lehár Ferencről, Klapka Györgyről és Seress Rezsőről – elnevezett borokat is bemutatják.

Tudományosabb lesz az idei Komálom

Kiss Réka a nyár végi Komálom gyerkőcfesztiválról is beszélt, amely idén augusztus 29-én és 30-án várja a családokat. Elmondása szerint a rendezvény idén kétnapos lesz: az első napon inkább a zenéé, a színházé és a bábelőadásoké lesz a főszerep, míg a második napon a tudományosság kap nagyobb hangsúlyt.

A program egyik különlegessége egy mobil planetárium lesz, amely a Tiszti pavilon dísztermében kap helyet. Emellett játékos, tudományos készségeket fejlesztő állomásokkal is készülnek, elsősorban az alsó tagozatos korosztály számára.

Hírlevélben és kulturális ajánlóban is követhetőek a programok

A szervezők felhívták a figyelmet arra is, hogy a Komáromi Nyár eseményeiről a városi kommunikációs csatornákon, a heti kulturális ajánlókban és a hírlevélrendszeren keresztül folyamatosan tájékoztatják majd az érdeklődőket, illetve hangsúlyosan kérték, hogy akik további rendezvényeket valósítanak meg a városban, küldjék el programajánlójukat a VMK-nak (erre az e-mail címre: kulturakomarom@gmail.com), hogy bekerülhessenek az események közé.

A sajtótájékoztatón elhangzottak alapján az idei nyár Komáromban ismét mozgalmasnak ígérkezik: a hangsúly a közösségi élményen, a helyi kulturális élet erősítésén és azon van, hogy a gyerekektől a felnőttekig mindenki találjon magának minőségi programot.

Szalai Erika/Felvidék.ma