Három héttel tovább látogatható Az öröklét őrei című kiállítás Budapesten
Három héttel tovább látogatható Az öröklét őrei című kiállítás Budapesten

Felvidék.ma
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Három héttel tovább, június 14-ig látogatható Az öröklét őrei. Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.

Eddig már csaknem kétszázezren látták a Szépművészeti Múzeumban az agyagkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum – áll az intézmény keddi közleményében.

A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint százötven ókori műtárggyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.

Az első császár agyaghadseregéből tíz eredeti példányt bemutató tárlat kísérőkiállítása A Nagy Falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható.

A Szépművészeti Múzeum kiállításán nyomon követhetik a látogatók a Csin Királyság, majd Birodalom több évszázados felemelkedését, és találkozhatnak a kor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel.

Megismerhetik az első kínai császár korát, a mindennapi élet jellemzőit, hadserege felépítését, fegyvereit és egyedileg megmintázott katonáit is. A kiállítás válogatott régészeti anyaga segítségével feltárul Kína dinasztikus történelmének meghatározó korszaka, a Kínai Császárság megszületésének, kiépülésének és intézményesülésének több évszázada.

A kiállításról szóló képriportunk ITT tekinthető meg. 

MTI/Felvidék.ma

