Home Művelő Jubileumi Duna Menti Tavasz: ötvenedszer nyílt meg a gyermekbábosok és színjátszók országos seregszemléje
Művelő

Jubileumi Duna Menti Tavasz: ötvenedszer nyílt meg a gyermekbábosok és színjátszók országos seregszemléje

SZZS
SZZS
Fotó: NA

Ötvenedik alkalommal nyílt meg Dunaszerdahelyen a Duna Menti Tavasz, a bábosok és gyermekszínjátszó csoportok országos seregszemléje. A május 26-tól 29-ig tartó jubileumi fesztivál ünnepi megnyitóján Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke és Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is köszöntötte a résztvevőket.

Már reggel nyolc órától ünnepi hangulat költözött a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előtti térre: térzene fogadta a résztvevőket, majd a szereplők felvonulása jelezte, hogy kezdetét veszi a jubileumi, 50. Duna Menti Tavasz. Az ünnepélyes megnyitót fél kilenc előtt tartották, ekkor adták át jelképesen a város kulcsát, és megkoszorúzták a DMT szobrát is. A megnyitót követően a VMK színháztermében bábos versenyműsorokkal folytatódott a program.

A Duna Menti Tavasz immár fél évszázada a felvidéki magyar gyermek- és ifjúsági színjátszás, valamint a bábjátszás egyik legfontosabb seregszemléje. A fesztivál idei programjában versenyműsorok, bábelőadások, színjátszó produkciók, szerkesztett játékok, gyermekműsorok, kézműves foglalkozások, könyvbemutató és Meseváros-programok is szerepelnek. A Meseváros programjai ingyenesek, a bábos és színjátszó versenyműsorokra a belépőjegyek ára 4 euró.

Az ünnepi megnyitón Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere hangsúlyozta: nagy büszkeség a város számára, hogy immár ötvenedik alkalommal fogadhatja a Duna Menti Tavasz résztvevőit. Mint mondta, a rendezvény nemcsak Dunaszerdahelynek, hanem a felvidéki magyar közösségnek is ünnep, hiszen magyar nyelven élni, a hagyományokat megtartani, őrizni és továbbadni ma is közös felelősség. Köszönetet mondott a felkészítő pedagógusoknak és a szülőknek is, akik támogatják a gyermekeket abban, hogy megmutathassák tudásukat.

A polgármester jelképesen átadta a város kulcsát, ezzel is jelezve: a következő napokban Dunaszerdahely a bábosoké, színjátszóké, meséké és gyermekközösségeké. A kulcsátadás a Duna Menti Tavasz egyik hagyományos és látványos mozzanata, amely minden évben azt üzeni, hogy a város ilyenkor megnyílik a gyerekek alkotókedve, tehetsége és öröme előtt.

Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke beszédében elsősorban a felkészítő pedagógusokhoz szólt. Kiemelte: a Duna Menti Tavasz – hasonlóan a Tompa Mihály Országos Versenyhez, a népmesemondó és népdaléneklő versenyekhez – nem valósulhatna meg a pedagógusok áldozatos, önzetlen munkája nélkül. Rámutatott, hogy a felvidéki magyar iskolák számos kihívással néznek szembe, mégis vannak pedagógusok, szakemberek, lelkészek és közösségi segítők, akik újra és újra odaállnak a gyerekek mellé, próbálnak, gyakorolnak velük, és megtartják bennük a lelkesedést.

A Csemadok országos elnöke szerint az idei területi válogatók is azt bizonyítják, hogy egyre több csoport dolgozik a felvidéki magyar intézményekben. A gyermekekhez szólva hangsúlyozta: a verseny nem csupán arról szól, hogy ki mit tud, hanem arról is, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, barátságokat kössenek, és olyan élményeket szerezzenek, amelyek akár évtizedek múltán is elkísérik őket.

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a magyar kultúrát, a fiatal felvidéki művészeket és a Duna mentét köszöntve méltatta az ötvenéves rendezvényt. Mint fogalmazott, az 50. évforduló tiszteletet parancsoló kor, időszak és teljesítmény, amely mögött sokak áldozatos munkája, gondolata és odaadása áll. Köszönetet mondott a Csemadoknak a sokéves szervezőmunkáért, és külön üdvözölte a Felvidék különböző régióiból érkezett csoportokat Kisgérestől Tornalján és Feleden át Komáromig, Gútáig, Hetényig, Galántáig, Pozsonyig és Szencig.

Gubík László a kulcsátadás jelképiségére is kitért. Mint mondta, a kulcs mindig kapukat nyit meg, és azt kívánta a résztvevőknek, hogy a most megnyíló kaput töltsék meg örömmel, tehetséggel és azzal a vidámsággal, amelyet a magyar gyermekek tudnak a közönség elé varázsolni.

A jubileumi Duna Menti Tavasz első napján bábos versenyműsorokkal folytatódott a program. Színpadra lépett többek között a szenci Tátika Bábcsoport, a pozsonyi Duna utcai alapiskola és gimnázium Iciri-piciri csoportja, a feledi Meseláda Bábcsoport, a kisgéresi LÁMPÁS Bábcsoport, a gútai Mazsola Bábcsoport, a dunaszerdahelyi Gézengúzok Bábcsoport és a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola Tekergők Bábcsoportja is.

A következő napokban színjátszó és szerkesztett játék versenyműsorok, gyermekprogramok, zenés előadások és kísérőrendezvények várják az érdeklődőket. A fesztivál május 29-én, pénteken a Meseszínház Öregapám mesefája című bábjátékával, majd eredményhirdetéssel, díjkiosztással, a város kulcsának visszaadásával és a jövő évi fesztivál meghirdetésével zárul.

Az ötvenedik Duna Menti Tavasz egyszerre ünnep, találkozás és bizonyíték: bizonyítéka annak, hogy a felvidéki magyar gyermekközösségekben tovább él a mese, a játék, a színpad, az anyanyelv és a közösségteremtő kultúra ereje.

 

SZZS/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Katedra Történelemverseny 30. jubileumát ünnepelte

Pásztorjáték, csárdás és közös élmények töltötték meg a...

A Nagyszombat megyei kampusz folytatódik

Júniusban újra megrendezik a Több mint szomszéd magyar...

Szvorák Zsuzsanna és Vörös Attila kapta idén a...

„Ahol volt egy győztes, de nem volt vesztes”

Lévai Fotográfiai Napok tizenkilencedszer

Asszonyszerelem, asszonysors

Hetvenöt év, én iskolám köszönöm most neked 

A kör bűvöletében

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma