Jubileumi Duna Menti Tavasz: ötvenedszer nyílt meg a gyermekbábosok és színjátszók országos seregszemléje

Ötvenedik alkalommal nyílt meg Dunaszerdahelyen a Duna Menti Tavasz, a bábosok és gyermekszínjátszó csoportok országos seregszemléje. A május 26-tól 29-ig tartó jubileumi fesztivál ünnepi megnyitóján Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke és Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is köszöntötte a résztvevőket.

Már reggel nyolc órától ünnepi hangulat költözött a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előtti térre: térzene fogadta a résztvevőket, majd a szereplők felvonulása jelezte, hogy kezdetét veszi a jubileumi, 50. Duna Menti Tavasz. Az ünnepélyes megnyitót fél kilenc előtt tartották, ekkor adták át jelképesen a város kulcsát, és megkoszorúzták a DMT szobrát is. A megnyitót követően a VMK színháztermében bábos versenyműsorokkal folytatódott a program.

A Duna Menti Tavasz immár fél évszázada a felvidéki magyar gyermek- és ifjúsági színjátszás, valamint a bábjátszás egyik legfontosabb seregszemléje. A fesztivál idei programjában versenyműsorok, bábelőadások, színjátszó produkciók, szerkesztett játékok, gyermekműsorok, kézműves foglalkozások, könyvbemutató és Meseváros-programok is szerepelnek. A Meseváros programjai ingyenesek, a bábos és színjátszó versenyműsorokra a belépőjegyek ára 4 euró.

Az ünnepi megnyitón Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere hangsúlyozta: nagy büszkeség a város számára, hogy immár ötvenedik alkalommal fogadhatja a Duna Menti Tavasz résztvevőit. Mint mondta, a rendezvény nemcsak Dunaszerdahelynek, hanem a felvidéki magyar közösségnek is ünnep, hiszen magyar nyelven élni, a hagyományokat megtartani, őrizni és továbbadni ma is közös felelősség. Köszönetet mondott a felkészítő pedagógusoknak és a szülőknek is, akik támogatják a gyermekeket abban, hogy megmutathassák tudásukat.

A polgármester jelképesen átadta a város kulcsát, ezzel is jelezve: a következő napokban Dunaszerdahely a bábosoké, színjátszóké, meséké és gyermekközösségeké. A kulcsátadás a Duna Menti Tavasz egyik hagyományos és látványos mozzanata, amely minden évben azt üzeni, hogy a város ilyenkor megnyílik a gyerekek alkotókedve, tehetsége és öröme előtt.

Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke beszédében elsősorban a felkészítő pedagógusokhoz szólt. Kiemelte: a Duna Menti Tavasz – hasonlóan a Tompa Mihály Országos Versenyhez, a népmesemondó és népdaléneklő versenyekhez – nem valósulhatna meg a pedagógusok áldozatos, önzetlen munkája nélkül. Rámutatott, hogy a felvidéki magyar iskolák számos kihívással néznek szembe, mégis vannak pedagógusok, szakemberek, lelkészek és közösségi segítők, akik újra és újra odaállnak a gyerekek mellé, próbálnak, gyakorolnak velük, és megtartják bennük a lelkesedést.

A Csemadok országos elnöke szerint az idei területi válogatók is azt bizonyítják, hogy egyre több csoport dolgozik a felvidéki magyar intézményekben. A gyermekekhez szólva hangsúlyozta: a verseny nem csupán arról szól, hogy ki mit tud, hanem arról is, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, barátságokat kössenek, és olyan élményeket szerezzenek, amelyek akár évtizedek múltán is elkísérik őket.

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a magyar kultúrát, a fiatal felvidéki művészeket és a Duna mentét köszöntve méltatta az ötvenéves rendezvényt. Mint fogalmazott, az 50. évforduló tiszteletet parancsoló kor, időszak és teljesítmény, amely mögött sokak áldozatos munkája, gondolata és odaadása áll. Köszönetet mondott a Csemadoknak a sokéves szervezőmunkáért, és külön üdvözölte a Felvidék különböző régióiból érkezett csoportokat Kisgérestől Tornalján és Feleden át Komáromig, Gútáig, Hetényig, Galántáig, Pozsonyig és Szencig.

Gubík László a kulcsátadás jelképiségére is kitért. Mint mondta, a kulcs mindig kapukat nyit meg, és azt kívánta a résztvevőknek, hogy a most megnyíló kaput töltsék meg örömmel, tehetséggel és azzal a vidámsággal, amelyet a magyar gyermekek tudnak a közönség elé varázsolni.

A jubileumi Duna Menti Tavasz első napján bábos versenyműsorokkal folytatódott a program. Színpadra lépett többek között a szenci Tátika Bábcsoport, a pozsonyi Duna utcai alapiskola és gimnázium Iciri-piciri csoportja, a feledi Meseláda Bábcsoport, a kisgéresi LÁMPÁS Bábcsoport, a gútai Mazsola Bábcsoport, a dunaszerdahelyi Gézengúzok Bábcsoport és a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola Tekergők Bábcsoportja is.

A következő napokban színjátszó és szerkesztett játék versenyműsorok, gyermekprogramok, zenés előadások és kísérőrendezvények várják az érdeklődőket. A fesztivál május 29-én, pénteken a Meseszínház Öregapám mesefája című bábjátékával, majd eredményhirdetéssel, díjkiosztással, a város kulcsának visszaadásával és a jövő évi fesztivál meghirdetésével zárul.

Az ötvenedik Duna Menti Tavasz egyszerre ünnep, találkozás és bizonyíték: bizonyítéka annak, hogy a felvidéki magyar gyermekközösségekben tovább él a mese, a játék, a színpad, az anyanyelv és a közösségteremtő kultúra ereje.

SZZS/Felvidék.ma