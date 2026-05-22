Jankovics Marcell-kiállítás nyílt a Pannónia Stúdióban

Jankovics Marcell befejezetlen Biblia című filmje áll annak a kiállításnak a középpontjában, amely csütörtökön nyílt Budapesten, a Pannónia Stúdióban – tájékoztatta az MTI-t a Sisyphus Jankovics Marcell Alapítvány.

Jankovics Marcell animációs művészete és a Biblia kapcsolata 2025-ben kiemelt szerepet kapott a Vatikánban: a Hit, remény és rajzfilm (Fede, Speranza e Cartoni) című tárlat a római Palazzo della Cancelleriában mutatta be a Kossuth-díjas alkotó munkásságát. Azóta a tárlat Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is látható volt.

A Pannónia Stúdió tárlatán ennek a kiállításnak a Biblia című animációt bemutató egységét láthatják az érdeklődők. A kiállítás középpontjában Jankovics Marcell befejezetlen Biblia című, 24 perces animációs filmje áll, amelyet egy térbeli installáción vetítenek.

Bemutatják emellett az alkotás munkafolyamatához kapcsolódó rajzokat: jelenet- és vázlatrajzokat, valamint az alkotó díjait és könyveit is – mondta az MTI-nek Somorjai-Pálvölgyi Nóra, az alapítvány munkatársa.

Kiemelte, hogy a kiállítás tulajdonképpen „hazaérkezik”, hiszen Jankovics Marcell a Pannónia Filmstúdióban vált világhírű rendezővé. Az alkotó 1960-ban lépett be először az ikonikus épületbe, és itt fejezte be utolsó filmjét, a Toldit is – magyarázta, hozzátéve:

a kiállítás ingyenesen látogatható, a hét minden napján nyitva tart október 21-ig, Jankovics Marcell születésnapjáig.

Jankovics Marcell a nyolcvanas évek elején kezdett hozzá a Biblia animációs feldolgozásához, és egy kanadai magyar mecénás támogatásával elkészült az első rész, a Teremtés című 26 perces film. További öt epizód kartonjai is megszülettek, ezekből azonban végül nem készült animáció.

