Németh Zsolt: Kétségbeesésre nincs ok – megújulásra van

Németh Zsolt az Országúton megjelent elemzésében a magyarországi választási vereség után kialakult politikai helyzetet értékeli, és azt hangsúlyozza: a Fidesz számára nincs ok a kétségbeesésre, de elengedhetetlen az önvizsgálat és a megújulás.

A szerző szerint a választási eredmény egyik legfontosabb tanulsága, hogy a rendszerváltás óta először nincs posztkommunista párt az Országgyűlésben. Ezt történelmi sikernek tartja, amelyért a parlamentbe jutott pártok közösen felelősek. Ugyanakkor a Fidesz súlyos veresége arra figyelmeztet, hogy

a párt támogatottságának csökkenése mögött mélyebb politikai okok állnak.

Németh szerint a problémát nem elsősorban a kampány hibái okozták, hanem a 2022 utáni politikai irányváltás. Úgy látja, hogy

a Fidesz korábbi sikereit a hitelesség, a stabilitás, a fejlődés és a válságkezelés alapozták meg, míg az elmúlt négy évben ezek meggyengültek.

Különösen kritikus a gazdaságpolitikával szemben: szerinte túlzott várakozások épültek a „gazdasági semlegesség” és a keleti nyitás stratégiájára, miközben a magyar gazdaság nyugati beágyazottságát háttérbe szorították.

A gazdasági növekedés elmaradása és az elhúzódó infláció miatt a társadalomban frusztráció alakult ki, ami hozzájárult a bizalomvesztéshez.

A külpolitikai helyzetet szintén a vereség egyik kulcsának tartja. Szerinte a Fidesz kommunikációjában túlhangsúlyozta az Ukrajnából érkező fenyegetést, miközben nem tudott kézzelfogható eredményeket felmutatni sem a magyar–ukrán viszony javításában, sem a választók biztonságérzetének erősítésében. Ez különösen a fiatalabb generációknál válthatott ki hitelességi problémákat.

A szerző úgy látja, hogy a választók nyitottabbnak bizonyultak egy kiegyensúlyozottabb, Nyugat felé orientáltabb külpolitikai irányra, amelyet a Tisza ígéretei részben megjelenítettek.

A kiút szerinte a Fidesz 2022 előtti politikai karakteréhez való visszatérés, valamint a belső kritikák intézményesített meghallgatása. Példaként az amerikai külügyminisztérium „egyet nem értési csatornáját” említi, amely lehetővé teszi a döntések belső felülvizsgálatát.

Németh végkövetkeztetése:

a vereség figyelmeztetés, de egyben lehetőség is arra, hogy a Fidesz szellemi és politikai értelemben megújuljon, visszaszerezze nemzeti-konzervatív többségét, és felkészüljön a jövőbeni kormányzásra.

Forrás: Németh Zsolt FB, Országút