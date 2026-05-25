Felvidéki Keresztény Zenefesztivál Köbölkúton

Pünkösd szombatján a köbölkúti székhelyű Jóindulat Polgári Társulás a Borromeo Szent Károly Plébániával közös szervezésben egész napos zenei programmal és dicsőítő koncertekkel várta a vendégeket a keresztény-nemzeti kultúra jegyében. A rendezvény házigazdája Puss Sándor jezsuita szerzetes, a plébánia kormányzója volt.

A Jóindulat Polgári Társulást 2011-ben alapította Puss Sándor atya Cífer községben. A társulás 2013-2025 között önkéntes jótékonysági munkát végezett. Puss atya köbölkúti szolgálata révén ez az önkéntes munka napjainkban a községben folytatódik, ahol Gonda Gábor vette át a társulás vezetését. Jelenleg kulturális rendezvények szervezésével és a rászoruló családok megsegítésével terjesztik ki munkájukat a faluközösségben.

Gonda Gábor elmondta, hogy már a múlt év novemberében elkezdték a fesztivál programjának szervezését, és nagy öröm számukra, hogy gazdag és értékes programokat tudtak biztosítani, hiszen a fellépők a helyiek mellett a térségből és a határon túlról érkeztek.

Az egész napos zenei dicsőítés nyitókoncertjén a Little Symphony vonós kamarazenekarnak tapsolhatott a közönség, akik Párkány és környékbeli fiatalokból állnak, és bár tagjai cserélődnek, így is 2005 óta örvendeztetik meg fellépésükkel a zenekedvelőket.

A helyi intézmények és csoportok is képviseltették magukat, így a Stampay János Alapiskola képviseletében a Superar kórus Hanza Rolanda zenetanár vezetésével szerzett kedves pillanatokat, valamint Mócár Amina énekével és Tégen Hanna gitárjátékával örvendeztette meg a közönséget. A helyi óvoda Süni csoportjának növendékei Balogh Renáta és Hubik Nikolett vezetésével lépett fel.

Fellépett még a helyi Csemadok asszonykórusa Václav Tihamér furulyakíséretével, akik nemzeti és keresztény énekekkel köszöntötték a rendezvényt.

Zenés beszélgetésre került sor Sillye Jenő zeneszerzővel, aki a magyar keresztény könnyűzene legnagyobb ikonja, s közel ötven éve járja a Kárpát-medencét dalaival evangelizálva. Elkísérte őt népes családjának néhány tagja, így az általa tett tanúságtétel után együtt zenélt Benedek fiával és Boldizsár unokájával. Ezt követően a fesztivál szünetében került sor a Sillye Jenő-emlékpark felavatására a plébánia udvarán.

Puss atya egy kis juharfacsemetét kapott a közelmúltban Budapestről, és kérésére ezt a fát ültette el Sillye Jenő, melyben felesége, Júlia asszony is segédkezett.

A nap további programjában sor került a bényi Hegedűs Barbara és Hegedűs Viktória hegedűkoncertjére, majd Rana Lóránt orgonakoncertjére. A Vácról érkezett Civitas Szimfonikus Zenekar fellépését Sándor Bence művészeti vezető irányította, ők a Dunakanyar kulturális életének meghatározó zenei szereplői.

Érkezett még a huszonöt éves Érsekkétyi Pacsirták Éneklőcsoport és a Zobor-vidéki magyar keresztény zenei énekegyüttes, a Salve Dio Vocal Band is megörvendeztette a közönséget.

A kora esti órákban szentmisét mutatott be Puss Sándor atya, majd a Crux könnyűzenei együttes koncertje zárta a nap programját, akik felvidéki magyar keresztény zenekarként saját dalaikon keresztül hirdetik az irgalmas és szerető Istent és szervezik a Dicsőítő Felvidék programjait. A zenekar technikusai biztosítottak szolgálatot a nap folyamán.

A programok moderátora Sátor Dominika köbölkúti középiskolás diáklány volt. A fesztivál ideje alatt a kivetítőn keresztül követhetők volt a Csíksomlyói búcsú eseményei is.

Különlegesség volt még annak a Bibliának a megtekintése, ami Puss atya értékmentő munkáját dicséri, és a világ legősibb, teljes magyar nyelvű nyomtatott Bibliájaként tartják számon.

A templomkertben felállított sátrak alatt ételeket és a frissítőket kínáltak. A vadgulyást a Barusz étterem biztosította, a Bátorkesziről érkező Bóna Bertalan pedig a jófajta felvidéki borait hozta el.

A résztvevők a becsületkasszában helyezték el adományaikat a Jóindulat Polgári Társulás javára. Megtudtuk, hogy a jövőbeli terveik között szerepel a szeptemberben megrendezésre kerülő Nyitott Templomok Éjszakája rendezvény megvalósítása.

A Keresztény Zenefesztivál rendezvény támogatói voltak: Magyarország Kormánya – Kulturális és Innovációs Minisztérium, Nyitra Megye Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap, Köbölkúti Vadászegyesület, Köbölkút Község Önkormányzata, Convertis Kft., Jednota Coop Érsekújvár, Köbölkút-ÉRT Polgári Társulás és a Köbölkúti Plébániahivatal.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma