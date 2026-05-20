TV-Maci is csatlakozik a MOCVerzumhoz

Újabb ikonikus magyar mesehős kel életre építőkockákból a Nemzeti Archívum TV-Maci boltjának kínálatában: május 19-tól megvásárolható a MOCVerzum legújabb figurája, a generációk óta jól ismert és szeretett TV-Maci. A különleges újdonság ráadásul nem egyedül érkezik – ahogy azt a nézők megszokhatták, hű társa, Valérka, a csutkababa is vele tart.

A MOCVerzum egyedi tervezésű, eredeti építőkocka-elemekből készült figurái a magyar kultúra ikonikus alakjait hozzák közelebb a gyerekekhez és a nosztalgiára vágyó felnőttekhez egyaránt. A sikeres Mekk Elek, az ezermester és Süsü, a sárkány építőkockák után most a televíziózás egyik legismertebb figurája csatlakozik a sorozathoz: a TV-Maci, aki évtizedek óta a magyar esték meghatározó szereplője és generációk számára jelentette a mesék előtti, illetve utáni meghitt pillanatokat.

Az új építőkocka-szett nemcsak a karakter szerethető megjelenését idézi meg, hanem azt a nosztalgikus hangulatot is, amely a TV-Maci figurájához kapcsolódik. A készlet különlegessége, hogy Paprika Jancsi figurája is helyet kapott benne, így a rajongók együtt építhetik meg a legendás párost.

A Bálint Ágnes és Foky Ottó által tervezett TV-Maci-figura a MOCVerzum egyedi tervezésében készült, amelynek célja, hogy kreatív és játékos formában elevenítse fel a magyar mese- és televíziótörténet emblematikus alakjait. Az építőkocka nemcsak játékélményt kínál, hanem gyűjtői darabként is különleges helyet foglalhat el a klasszikus magyar mesék kedvelőinek polcán.

A TV-Maci építőkocka május 19-től elérhető a TV-Maci bolt kínálatában. A mese folytatódik. Önnél.

MTVA/Felvidék.ma