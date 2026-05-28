A Liga nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására

A Liga teljes mértékben ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz – hangoztatta a Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes vezette olasz jobboldali párt szerdán, miközben Antonio Tajani külügyminiszter támogatja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának elindítását, de a balkáni országok csatlakozását nevezte elsőrendűnek.

Az olasz kormánypártok azt követően nyilatkoztak, hogy Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök közösségi oldalán bejelentette, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszéltek telefonon, és a „következő hetek döntőek lesznek a csatlakozási folyamatban való előrelépésben”.

A Liga közleményben hangoztatta, hogy Ukrajna a csatlakozáshoz szükséges semmilyen követelménynek nem tesz eleget.

Utóbbiakkal kapcsolatban a párt megjegyezte, hogy azokat más országok évekig tartó munkával teljesítették. Kijev az EU-ban hatalmas méretű gazdasági és társadalmi kárt okozna – írta a Matteo Salvini vezette Liga, az olasz kormánykoalíció tagja.

A kérdésben Antonio Tajani külügyminiszter, a szintén kormányerő Hajrá Olaszország (FI) vezetője is véleményt mondott.

Az olasz kormány és pártja álláspontját ismertetve Tajani kijelentette, hogy támogatja annak az folyamatnak az elindítását, amely Ukrajnát az európai uniós tagság felé vezeti. Ugyanakkor kiemelte, nem szabad elfeledkezni a többi jelölt országról sem. Mint fogalmazott, számukra a Balkán számít prioritásnak. „Ukrajnának és Moldovának el kell indítani a csatlakozási folyamatot, és le kell küzdenie a korrupciót, valamint tiszteletben tartani a szabályokat ahhoz, hogy tagjai legyenek az Európai Uniónak. Mi készen állunk segíteni őket” – jelentette ki Antonio Tajani.

