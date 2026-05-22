„Tengernyi könnynél többet ér egy cseppnyi tett”

„Nem az a halál, amikor a szív megáll,

Hanem, amikor az emlék elhalványul.

Te nem haltál meg, csak előre mentél,

S a szívünkben örökre megpihentél.”

Barátságunk 1990-ben kezdődött egy Mikszáth rendezvény kapcsán Balassagyarmaton, de a kezdet is olyan volt, mintha gyermekkorunktól ismertük volna egymást. Én is Palóc, te is Palóc, állapítottuk meg mosolyogva. Együttműködésünk pedig a Palóc Társaság kiadványaival indult, tele lelkesedéssel. Elsők között volt A szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház kiállításvezető, mely három (mindig egy kicsit bővülő) kiadást ért meg. Aztán az alsósztregovai Madách Emlékhely. Gondja volt ezekre, természetéből fakadóan fontosnak tartotta, hogy a látogatók magyar nyelven is kapjanak tájékoztatást az akkor még szerényen működő Emlékházakban.

Első közös könyvünk a szépre sikeredett Itt élned kell … mely az akkor 10 éves Palóc Társaság emlékeit, tevékenységét foglalja össze, s 1999-ben jelent meg. Akkor merült fel, hogy a sokrétű tevékenységről, rendezvényekről érdemes további könyveket kiadni, így jött létre a Palóc Társasági Könyvek sorozata a Siker Kiadó gondozásában, amely a régió kulturális, történelmi és irodalmi értékeire fókuszált. A sorozatszerkesztő Z. Urbán Aladár, a művek értelemszerűen palóc vonatkozású tanulmányokat, helytörténeti munkákat tartalmaznak.

A további kötetek általában a palóc identitással, életsorsokkal – Az egész világ terhe rajtam, és a Kárpát medencében élő, magyar ajkú iskolásoknak, a Társaság által kiírt pályázatokra beérkezett írásaival. Felemelőek voltak az eredményhirdetések, sok-sok fiatal és tanáraik részvételével, ahol nemcsak a könyvek kerültek bemutatásra, hanem a „szerzők” is szót kaptak.

A sorozat 18 kötetből áll, hűen tükrözve a társaság tevékenységét, krónikaszerűen felmutatva azt a hatalmas munkát, amit Z. Urbán Aladár irányított 1989-től 37 éven át. A Honszerető barangolások – ennek a 37 évnek az eszenciája, itt nemcsak szerkesztőként, de szerzőként is megismerhetjük. A kiadvány, színes fotókkal eleveníti fel azon helyeket a Kárpát medencében, ahová a Palóc Társaság tagjait Aladár elkalauzolta.

A könyvek, a tevékenységünk írásba foglalt lenyomatai, minden leírt gondolat újabb cselekedeteket és újabb gondolatokat szült, itt vannak, maradtak meg emlékezetül.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Siker Kiadó felterjesztésére 2017-ben, Aladár megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Nagyon megérdemelte.

A dolgozószobám falán, gondosan bekeretezve díszeleg a Palóc Társaság tiszteletbeli tagságáról tanúskodó plakett. Szívszorító emlék.

Bár a gyertyák nem égnek a születésnapi tortán, és az ajándékok sem kerülnek átadásra, az emlékezetünkben tovább él Z. Urbán Aladár. Ma lenne 80 éves. Emléke áldott legyen.

A szerző a Siker Kiadó vezetője.

Csipka Rozália/Felvidék.ma