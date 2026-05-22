Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen-Rákóczi várat Gyimesbükkön

Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen-Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg.

A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó, 400 éves vár

újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó Gyimesbükk gyimesi csángó lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki „zarándokhely” kiépítése – hangzott el az ünnepségen.

Tánczos Barna, az ügyvivő román kormány miniszterelnök-helyettese rámutatott: a vár újjáépítésével húszéves munka fejeződik be.

Ahogy romjaiból újjáépült, úgy a gyimesi csángó közösség is magára talált és újjáépítette a jelenét és a jövőjét is.

Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a gyimesbükki vár a megmaradás, az összetartozás és az építkezés jelképe. Az évszázadok alatt „átélt és túlélt, épült és hanyatlott”, és történetébe mostani lakói írnak új fejezetet – mondta.

MTI/Felvidék.ma