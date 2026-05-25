Pünkösdi zarándoklat a bényi kutacskánál

Az idei pünkösdi Szentlélek-ünnep igen szép napot hozott a zarándokoknak. Országszerte megmozdultak a zarándokok s távoli, közeli búcsúhelyeket kerestek fel, hálaadás, kegyelem és segítségkérés szándékával, avagy hagyományt követve. A Garam menti Bény községhez tartozó „kutacska” ősidők óta kedves zarándokhelye főleg a környékbelieknek, s persze a helyieknek is. A Mária-kegyhelyen évente három alkalommal van szentmise, az első pünkösd vasárnapján.

A rendszerváltás után éledt újjá a faluhoz tartozó avar kori sáncok völgyében lévő Mária-szenthely látogatása. Itt található az Isten által is évszázadokon át megtartott kegykápolna, valamint a 20. század elején, majd a két világháború között kőből épült stációk, melyeket főleg a két világháború közötti zarándokok állíttattak. Főleg az idejáró falusi Rózsafüzér-csoportok és magánszemélyek, családok kis kőstációi túléltek háborúkat, rendszereket. 1990 után fafaragó által magánszorgalomból készített kegyképek, szobrok is kerültek bele, amelyek búcsúi alkalommal gyertyagyújtással jelzik, hogy van gazdájuk, s imára adnak lehetőséget a kis kápolna előtt.

„A régi sáncok, a nagy fák között az embert az idő végtelenségének a gondolata ragadja meg. A természet és a történelem a földről beszél és az emberről: a kegyhely építményei Isten dicsőségéről, irgalmáról, Szűz Mária mennyei örömeiről és az emberi lélek örök vágyairól, keresztény rendeltetéséről és az üdvösségről, örök céljáról szól” – olvasható egy történelmi oldalon.

Az idei pünkösdi ünnepen is összegyűltek a zarándokok – igaz kevesebben, mint régen. Viszont jó volt megtapasztalni, hogy ezúttal több fiatal szülőt, és apró kurta-szoknyás kisgyermeket lehetett látni ez ünnep alkalmából a völgyben.

Az ünnepi szentmisét a helyi plébános, Maga Péter celebrálta három paptestvérével, köztük Fóthy Zoltán esperes úrral. Homíliájában a Szentlélek jeruzsálemi ünnepéről szólt, s hogy ma is mennyire fontos a lelkeknek a Szentlélek kiáradása.

A bényiek mindent megtesznek annak érdekében, hogy méltó környezetben ünnepelhessenek az érkezők. A kápolna melletti szentkút-csodakút ma is fontos gyűjtőhelye az ide zarándokoló híveknek.

Örvendetes és reménykeltő, hogy a szertartás zenei, énekes kíséretét fiatalok végzik. Sőt, Deutsch Krisztina jóvoltából egy gyermekcsoport énekelt a szent liturgia egy részéből, s ők olvasták fel a liturgia könyörgéseit is. A bényi önkormányzat, élén a polgármesterrel, Herbacsko Anitával és az egyházi közösség tagjai pedig terményekkel teli ajándékkosarakat adtak át a tábori oltárnál misét celebráló lelkipásztoroknak.

A pünkösdi szentmise a himnusz éneklésével fejeződött be.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma