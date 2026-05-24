Home Hitélet Erdő Péter: a kegyelem mindannyiunk lelkében ott van
Hitélet

Erdő Péter: a kegyelem mindannyiunk lelkében ott van

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Isten pünkösdkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek pünkösdvasárnapi, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Kardinális csatornájára feltöltött, az MTI-hez is eljuttatott videóüzenetében.

Erdő Péter úgy fogalmaz: nagyon fontos, hogy „ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek”.

A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint három hónap után ezzel a rövid üzenettel lép először kamera, nyilvánosság elé.

Erdő Péter a videóban köszönetet mond azoknak, akik eddig vele voltak imádságban, és akik ezután is imádkoznak érte. Hozzáteszi: „én is ajánlom imádságomat nekik azzal a kegyelemmel, amit a Szentlélek ad mindannyiunknak”.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Pünkösdi gondolatok…

Pünkösdi élő református istentisztelet a Pátria rádióban

Vonattal, lóháton és gyalogosan is mennek a zarándokok...

Pünkösd – Egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei

XIV. Leó: a mesterséges intelligencia fejlődése az emberi...

Felvidéki származású szerzetes lett a Magyar Pálos Rend...

Magyar szent a francia Bretagne szívében

Templombúcsú Nagymadon

Kőbe vésve – Szívünkbe írva

Az egyház a tömegtájékoztatás világnapját ünnepli

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma