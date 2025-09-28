Tompa Mihály emlékének adóztak a hanvaiak

Tompa Mihály (1817–1868) a 19. századi magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja volt. Szeptember 28-án emlékezünk születésének 208. évfordulójáról. Gömörben élénken él a kultusza, kifejezetten a hanvaiak körében.

A Hanvai Református Egyházközség szeptember 28-án, a délelőtti istentisztelet keretében emlékezett meg papköltőjéről, Tompa Mihályról, aki a templomkertben lelt örök nyugodalmat.

A templomban Nt. Nagy Révész Andrea helybéli lelkipásztor szolgált, szavalatokkal a gyermekek működöttek közre. A műsort Gyenes Veronika éneke is színesítette. Majd megkoszorúzták a síremlékét Maczko Gábor, Hanva község polgármesterének a jelenlétében.

Tompa Mihály költőként és református lelkészként is maradandót alkotott.

Pályatársai, Petőfi Sándor és Arany János mellett a magyar irodalmi „népi triász” tagjaként tartjuk számon. Költészetében központi helyet foglalt el a természet szépségeinek ábrázolása, a népi élet képei, valamint a hazaszeretet és a szabadság eszménye.

Az 1848–49-es szabadságharc lelkes támogatója volt, versei a nemzeti összefogást és a bátorságot hirdették. A szabadságharc bukása után költészete komorabb hangot kapott, a nemzet jövőjéért való aggodalom, a hit és a remény keresése jellemezte műveit.

Lelkészi hivatásában is a közösség szolgálatát tartotta szem előtt, és költői munkásságában gyakran összekapcsolta a hit és a haza ügyét. Példaképül szolgál a mai követőinek.

Tompa egyik legismertebb verse, A madár, fiaihoz. Jól mutatja a gömöri költő sajátos hangját: egyszerre népi, lírai és mélyen hazafias. Életműve a magyar irodalom klasszikus korszakának része, amely ma is példát mutat hazaszeretetből, erkölcsi tartásból és nemzeti felelősségvállalásból.

Pont e napon tartott a XXII. Gömöri Református Egyházmegye az idei Egyházmegyei Kórustalálkozóját is, ahol nyolc kórus mutatkozott be az otrokocsi református templomban, köztük a hanvai Tompa Mihály Énekkar is Németh Aladár karnagy vezetésével és László Ottó zongorakíséretével.

Tisztelegve Tompa Mihály emléke előtt a választott énekek között a költő A madár, fiaihoz című versét is előadták Lévay Tibor megzenésítésében.

HE/Felvidék.ma