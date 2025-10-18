Megszűnik a személyi okmányok ügyintézése Nagykaposon

A rendőrség november 1-jétől megszünteti a nagykaposi okmányirodai kirendeltséget – közölte a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság a közösségi oldalán.

A döntést a hivatalos indoklás szerint a hosszú ideje alacsony hatékonyság, valamint a személyzeti és technikai hiányosságok indokolják.

A nagykaposi kirendeltség eddig heti egy napon, csütörtökön állt az ügyfelek rendelkezésére.

„Ez a lépés a közigazgatás teljesítményének optimalizálását szolgálja. Tudatában vagyunk annak, hogy a kirendeltség megszüntetése bizonyos kellemetlenségeket okozhat az állampolgároknak, ugyanakkor bízunk abban, hogy megértik e szükségszerű intézkedést, amely a hatékonyabb közigazgatás és a közpénzek felelősebb felhasználása felé mutat” – olvasható a rendőrség közleményében.

A hatóság emlékeztetett arra is, hogy Nagykapos és a környező települések lakosai novembertől a Nagymihályi vagy Tőketerebesi járási rendőrkapitányságokon, illetve a szobránci ügyfélközpontban intézhetik okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket.

BN/Felvidék.ma/TASR