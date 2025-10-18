Home Kitekintő A Kárpát-medencei Lovas Programban hatvan lovasegyesületet támogatnak
Kitekintő

A Kárpát-medencei Lovas Programban hatvan lovasegyesületet támogatnak

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor (b), Bíró Barna-Botond, Hargita megye tanácsának elnöke (k) és Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Kárpát-medencei Lovas Programról tartott sajtótájékoztatón az erdélyi Székelyudvarhelyen 2025. október 17-én (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A magyar nemzetpolitikai államtitkárság hatvan lovasegyesületet támogat a Kárpát-medencei Lovas Programban, kiemelt figyelemmel az ifjúság és a gyermekek lovagoltatására, tekintettel arra, hogy a nemzetpolitikában az idei A jövő generáció éve – jelentette be Nacsa Lőrinc magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Székelyudvarhelyen.

Nacsa Lőrinc a székelyföldi városban tartott sajtótájékoztatón elmondta: lezárult a Kárpát-medencei Lovas Program pályázati időszaka, és a Kárpát-medencében összesen 60, Erdélyből 36 pályázó részesül a 100 millió forintos támogatásból.

A program keretében Magyarország határain kívül működő, lovakkal kapcsolatos tevékenységet folytató magyar szervezetek pályázhattak, 500 ezer és 3 millió forint közötti keretösszeget lehetett elnyerni.

Közölte: a program idén arra összpontosít, hogy minél szélesebb körben megismertessék a gyermekekkel a lovaglás szépségeit, ezért elsősorban gyermekoktatásra, gyermek lovastáborokra, lovasterápiára lehetett pályázni.

Nacsa Lőrinc elődjéről, az egy éve elhunyt Potápi Árpád Jánosról is megemlékezett, aki a Lovas Programot elindította.

„Akkor vagyunk méltóak az emlékéhez, ha az ő munkáját folytatjuk, és ha az olyan programokat, amelyek számára is fontosak voltak, vagy amelyeket ő indított el, nem hagyjuk veszni”

– húzta alá.

Hangsúlyozta: a lovassport és a lovas hagyományőrzés nemzeti kultúránk része, a magyar lovasnemzet.

„Különösen igaz ez Hargita megyére, Székelyföldre. Itt, Udvarhelyszéken is számos lovasegyesület, lovasklub található. Mi szívügyünknek tekintjük, hogy minél többen megismerhessék, megszerettessék a lovaglást, a lovassportot, különösképpen a gyermekek és fiatalok”

– jelentette ki.

Felidézte, hogy az erdélyi Lovas Program 2022-ben Homoródfürdőn indult, és 2023-ban kiterjesztették az egész Kárpát-medencére. Emellett hagyománnyá vált a Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat is, mely ikonikus rendezvénnyé vált, idén 400 lovas volt jelen a csíksomlyói hegynyeregben.

Rámutatott: a Kárpát-medencei Lovas Programnak köszönhetően a lovasegyesületek körében is sikerült hálózatot kiépíteni, amit a jövőben tovább szeretnének erősíteni.

„Én azt kívánom mindenkinek, aki sikeresen pályázott: valósítsa meg a gyermekek érdekében és örömére ezt a programot, illetve, hogy a lovaskultúrát az egész Kárpát-medencében tovább erősítsük”

– mondta az államtitkár.

Nacsa Lőrinc felidézte: tavaly a sajtótájékoztatón szintén jelen lévő Antal Lóránttal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Hargita megyei szenátorával, a székelyudvarhelyi szervezet elnökével és Bíró Barna Botonddal, a Hargita megyei önkormányzat elnökével, udvarhelyszéki elnökkel vettek részt egy széles körű lovaskonzultáción a térségben. Kiderült, hogy Székelyföldön erős a lovasszervezetek kohéziója, a lovassportok hagyománya.

Antal Lóránt hangsúlyozta:

A nemzetpolitikai államtitkár nagyon pontosan ismeri az erdélyi magyarság problémáit, Udvarhelyszék kihívásait, már az Ifjúsági Keresztény Szövetség elnökeként járta Erdélyt.

Megköszönte, hogy a Lovas Programmal kapcsolatos bejelentés Székelyudvarhelyen hangzott el, hangsúlyozva a támogatás fontosságát. Rámutatott: a térségben nagy múltú lovasközösségek működnek, és mindent megtesznek, hogy megteremtsék a fiataloknak a lehetőséget a lovassportok kipróbálására. A jövő évi magyarországi választásokra is kitért, hangsúlyozva: „Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a nemzetpolitika még erősebb legyen”.

Bíró Barna Botond megköszönte Nacsa Lőrincnek, hogy méltó módon viszi tovább a néhai Potápi Árpád János hagyatékát.

Hangsúlyozta:

Székelyföldön három okból fontos a lovassportok támogatása: a székelyek önazonosságának részét képezi, közösségformáló ereje van, és a turizmushoz is hozzájárul.

Közölte: az elmúlt években a megyei önkormányzat is támogatta a megyében zajló lovasprogramokat, idén pedig a keretösszeget is megnövelték. „Az a támogatás, amit államtitkár úr bejelentett, abban segít, hogy tervezhetővé, kiszámíthatóvá teszi a jövőt” – mondta a nehéz romániai gazdasági helyzetre utalva. Aláhúzta: ilyenkor fontos tudni, hogy „számíthatunk egymásra”.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Trump szerint Magyarország biztonságos ország

Vlagyimir Putyin telefonon beszélt Orbán Viktorral

Trump szerint két héten belül sor kerülhet a...

Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin...

Csaknem ötmilliárd forintos kerettel elindul a Petőfi Kulturális...

Egyre több uniós ország számára elfogadhatatlan Brüsszel és...

„Az amerikai béke-erőfeszítések kicsorbultak az európaiak ellenállásán”

Az Eurostat adatai szerint tovább csökkent az EU-ban...

„Magyarországon nem tudnak kormányra kerülni a külhoni magyarsággal...

A világtörténelmet író elődök előtt tisztelegve

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma