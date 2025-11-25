Összefogás a kárpátaljai elhagyott, elfelejtett gyermekekért

Egy menedékotthon megoldást jelenthetne a magukra hagyott kárpátaljai gyermekeknek: az intézmény segítségével a kiszolgáltatott édesanyáknak nem kellene kórházban hagyniuk a csecsemőket. Ezt szeretné elérni a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány, amely célt minden eszközzel támogat a közmédia nagy múltú, határokon átívelő Jónak lenni jó! karitatív kampánya.

„Minden kis segítség, nagy segítség” – hangsúlyozta a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány (KEGYES) létrehozója munkásságuk kapcsán a Család-barát vendégeként. Sipos József kifejtette, Kárpátalján évtizedek óta megfigyelhető az a jelenség, amely szerint az édesanyák otthagyják gyermeküket egyedül a kórházban. „Nem normális, ha egy anya így tesz. Megismerve történetüket azonban láttuk, hogy vannak tragédiák, gazdasági körülmények, megoldatlan lakhatási helyzetek, amelyek miatt kénytelenek ezt tenni” – részletezte a jelenség hátterét az alapító.

Már 2017-től nyújtanak segítséget az így elhagyott újszülötteknek, kiépítve egy hálózatot, folyamatos emberi jelenlétet biztosítva most már több kórházban, létrehozva olyan babaszobákat, ahol munkatársaikkal más körülmények között tudtak foglalkozni a gyerekekkel. Az alapítványt 2020-ban hozták létre, hogy a koronavírus-járvány miatti szigorítások következtében ne szoruljanak ki az egészségügyi intézményekből. „Van olyan gyerek, aki három évig élt a kórházban. Mi a hét minden napján reggeltől délután két-három óráig ott vagyunk velük, a délutáni altatásig, mert ekkor könnyebb otthagyni őket” – mesélte a Duna magazinműsorában Sipos József.

Nagy álmuk, hogy egy menedékotthont hozzanak létre. „Ha biztosítanánk egy otthont átmeneti időre az édesanyáknak, akkor megvédhetnénk őket, és elérhetnénk, hogy ne kelljen lemondaniuk gyermekeikről, és azok így nem kerülnének a gyámrendszerbe, vagyis a gyökerénél tudnánk kezelni a helyzetet” – tette hozzá a KEGYES alapítója. E cél megvalósításáért állt ügyük mellé a közmédia idei Jónak lenni jó! kampánya.

A közmédia célja, hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel támogassa a kárpátaljai gyermekeket. A hazai médiában egyedülálló kezdeményezés során az 1358-as adományvonal egy hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt, de árverésre bocsátott felajánlások és a december 21-i egész napos műsorfolyam is e nemes célt szolgálja.

Minden felajánlott relikvia és tárgy megtekinthető a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre a szervezők a jonaklennijo@mtva.hu címen válaszolnak.

Hogyan lehet támogatni a KEGYES Alapítványt?

Adományvonal 1358 – hívás vagy SMS díja: 500 Ft

Közvetlen pénzbeli támogatás

Kedvezményezett: KEGYES Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786 (OTP Bank)

IBAN: HU98117440032445278600000000

Közhasznú támogatás esetén

Ha valaki közhasznú támogatásként szeretné eljuttatni adományát:

Segítő Összefogás a Jövőért Alapítvány

Számlaszám: 11739030-23919741 (OTP Bank)

Kérik, hogy ilyen esetben a támogatók vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel:

jonaklennijo@mtva.hu

Sajtóközlemény/Felvidék.ma