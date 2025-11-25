Felvidéki íjászok Koreában

Novemberben került sor Dél-Koreában, Ulsan városában az új WTAF (World Traditional Archery Federation) , magyarul a Hagyományos Íjász Világszövetség megalapítására, melynek alapító okiratát 32 ország írta alá, köztük Szlovákia is. Továbbá három íjászunk vett részt a 2025 KOREA Ulsan Hagyományos Íjász Világkupán.

Az idén júniusban megrendezett Hagyományos Íjászok Nemzetközi Akadémiai Szemináriuma meghozta gyümölcsét. Az akkor aláírt Korea-Ulsan Nyilatkozat a Hagyományos Íjászat Fenntartható Fejlődéséért és Globalizációjáért kiteljesedett egy nemzetközi szervezet konkrét megalapításában.

Ezeken az eseményeken Bogár Péter, a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub és a Tradicionális Íjász Szövetség működtetője képviselte a felvidéki történelmi íjászatot és íjászokat. Amellett, hogy alaírta az alapító okiratot, a szervezet igazgatói bizottsági tagjának is megválasztották. Mint egyénnek, mint a felvidéki íjászoknak ez nagyon megtisztelő elismerés.

A Bogár Péter és felesége Valéria Marcelházán élnek. Két évtizede foglalkoznak az íjászattal, többszörös világbajnokok. Elhivatott munkájuk a tradicionális íjászat népszerűsítése és íjak készítése.

A házaspár tudásukkal és sok éves tapasztalatukkal igyekszik majd hozzájárulni a nemzetközi munka sikeréhez, amely a hagyományos íjászat világszintű fejlesztését és együttműködését hivatott előre mozdítani.

Az új szervezetnek valószínűleg két központja lesz, az egyik Svájcban, a másik pedig Dél-Koreában.

Továbbá október és november között rendezték meg a 2025 KOREA Ulsan Hagyományos Íjász Világkupát, ahol az 577 versenyző között három felvidéki íjász is volt. Az erős nemzetközi mezőnyben a Tradicionális Íjász Szövetséget, a Fekete Sólymoktól Bogár Péter, a Nagyfödémesi Íjászoktól Lelkes László és Tiszuczky Isván képviselte. Mindhárman a lehető legjobb tudásukkal teljesítettek a megmérettetésen.

A koreai szervezők nagyszabású nyitó- és záróünnepséggel, különleges kísérőprogramokkal várták az íjászokat és a küldöttségeket a világ számos pontjáról.

A koreai szervezők felkérésének eleget téve, Bogár Péter a hivatalos díjátadó ünnepségen, a 70 méteres Puta lövészet női győzteseinek adta át a díjakat. Az eseményt élőben is közvetítették.

Bogárék nagyon fontosnak tartják, hogy minél több hagyományos, történelmi íjászattal foglalkozó íjásszal tudják megismertetni a külföldi íjászversenyeket, és minél nagyobb számban tudjanak majd részt venni ezeken az eseményeken.

Chovan Lilla/Felvidék.ma