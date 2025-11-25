Foglalkozások a boldogabb időskorért

A Hagyományok Háza Vármegyei Hálózata országszerte kilenc helyszínen valósította meg a Nefelejcs programot, amely komplex, 30 alkalmas foglalkozássorozattal támogatja az enyhe demenciával élő, idős emberek életminőségének javítását. A november végén záruló idei program kézműves, néptáncos és mesemondó alkalmakon keresztül segítette a résztvevők közösségépítését, önbizalmát és mindennapi jóllétét.

A Hagyományok Háza Hálózat két éve indította el Nefelejcs programját, aminek célja, hogy közösségi foglalkozásokkal segítse az enyhe demenciával élő, napközi ellátásban részesülő vagy otthonban lakó személyek életkörülményeinek javítását. A koncepció szerint az élmény- és tapasztalatszerzés hozzájárulhat a demenciafolyamat lassításához, az életminőség, az önértékelés, az önbizalom és a motiváltság javulásához. Országosan kilenc helyszínen megvalósuló, harminc foglalkozásból álló sorozatban heti egy alkalommal hétköznap délelőtt, heti váltásban kézműves és néptánc foglalkozásokat tartottak, valamint négy alkalommal élőszavas mesemondás színesítette a palettát. A program eredményeiről és a kezdetekről a program megvalósításában résztvevő szakembereket kérdeztük.

„Egyesületünk a Hagyományok Háza Hálózat partnereként idén két helyszínen, Gárdonyban és Csákváron szervezte a foglalkozásokat. Elmondhatjuk, hogy az Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthonában lakók nagyon szerették a mesemondó, képzőművészeti, zenei, könnyebb táncos foglalkozásokat, amik harminc találkozót jelentettek. A résztvevők az idő haladtával megfelelő fejlődést mutattak, s az évad végén egy Ki mit tud?-on adtak számot a tanultakról. Mindenki más-más területen mutathatott fel eredményeket, s kiemelném az egymás segítését. Gárdonyban már fel tudtuk mérni, mennyire maradtak meg az előző évben tanultak, s meglepően szép eredményről számolhatunk be. A kézműves technikákban tavaly leraktuk az alapokat, s idén nehezebb feladatok megoldására is sor került. A zenei területen – a mi régiónkban a mezőföldi énekek vitték a prímet – is éltek a korábban tanultak” – mondta Sevella Zsuzsanna, az M-ART Egyesület vezetője.

Dr. Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza korábbi szakcsoport vezetője kiemelte: „Évekkel korábban a Hagyományok Háza Hálózat vármegyei partnereivel föltérképeztük a társadalom aktuális gondjai érdekében országszerte végzett tevékenységeket, jó gyakorlatokat. Ennek keretében fogalmazták meg a civil szervezetek képviselői a demenciával élők körében megvalósítandó, hátránykompenzációs foglalkozás-sorozatot.”

Vörös Zsuzsanna, az idén megvalósult Nefelejcs program szakmai koordinátora kifejtette: „Előző évben öt településen – próbáltuk ki módszerünk alkalmazhatóságát. A tapasztalatok alapján a foglalkozásvezetőknek a Hagyományok Házában felkészítéseket tartottunk szociális munkások és mentálhigiénés szakemberek bevonásával. A programot idén Doboz, Újkígyós, Gárdony, Csákvár, Alattyán, Lajosmizse, Nyíregyháza, Lenti és Kötcse helyszíneken rendeztük meg az ottani megyei népművészeti egyesületek közreműködésével.”

A programsorozat a Petőfi Kulturális Program keretében, a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével valósult meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma